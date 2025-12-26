Plus personne ne veut acheter ces races de chiens : une aide de 800 euros peut pourtant être obtenue

Plusieurs races de chiens à la mode ces dernières années se retrouvent sans foyer. Les associations de protection préviennent.

Les chiens et les animaux de compagnie en général font partie des cadeaux de Noël favoris des Français. Malheureusement, ces derniers sont également victimes d'abandons réguliers, lorsque le nouveau propriétaire se rend réellement compte des responsabilités qu'un compagnon à quatre pattes demande.

La Société protectrice des animaux a ainsi déclaré avoir confié 40000 animaux de compagnie à l'adoption en 2024. Mais, cette dernière a également été forcée d'alerter sur le fait que certains chiens peinent de plus en plus à trouver un foyer durable par rapport aux années précédentes. Selon la SPA, cette situation de crise est en partie due au "contexte économique difficile".

Parmi les chiens les moins adoptés et les plus abandonnés, la SPA cite les Malinois, les American Staffordshire Terrier, aussi nommés Amstaff ou Staff, ainsi que les bergers australiens. De grands chiens ayant besoin de beaucoup d'activité et d'espace pour courir. "Leurs propriétaires pensent parfois qu'ils ont des problèmes de comportement alors qu'ils ne savent pas bien les éduquer ou ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, et sont dépassés car ils sont peu renseignés", dénonce la SPA. Victimes de leur mauvaise réputation, de nombreux grands chiens se retrouvent à attendre des années avant de trouver un foyer.

© Adobe Stock

Selon la Fondation 30 Millions d'Amis, beaucoup d'autres chiens peinent à être adoptés. Parmi eux, on peut citer les chiens âgés. Ils sont souvent les derniers adoptés car "les gens préfèrent de jeunes animaux qu'ils peuvent éduquer comme ils veulent et avec qui ils passeront un maximum de temps", indique Anne Puggioni, directrice du refuge 30 Millions d'Amis de la Tuilerie (77). Pour cette raison, la Fondation 30 Millions d'Amis a lancé l'opération "Doyens" : pour toute adoption d'un chien âgé de 10 ans ou plus, les éventuels frais vétérinaires sont remboursés à hauteur de 800 euros.

Les chiens malades ont aussi la malheureuse habitude de rester plus longtemps en recherche d'un foyer que les autres. Leur condition entraine en effet de nombreuses contraintes comme des traitements, des frais vétérinaires parfois élevés ou des restrictions de voyage. La Fondation 30 Millions d'Amis rappelle pourtant que certains refuges peuvent aider à prendre en charge les frais de santé de ces chiens.