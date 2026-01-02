Pourquoi les chats nous apportent-ils leurs proies ? Un comportement que nous comprenons très mal

Les chats ne partent pas à la chasse aux souris et aux oiseaux pour les raisons que l'on pense, prévient une comportementaliste.

Que ce soient des souris, des oiseaux ou même des lézards, les chats on chacun leur proie de prédilection. Domestiqués depuis des milliers d'années, nos félins ne perdent jamais cette habitude. Mais à quoi leur sert-elle exactement? Cadeau pour leur maître, chasse pour se nourrir, amusement, passe-temps ? Il existe de nombreuses hypothèses.

Tout d'abord, les experts assurent que les proies ramenées aux maitres n'ont rien à voir avec des cadeaux. "C'est une fausse croyance", indique Marion Ruffié, comportementaliste félin et autrice d'Absolument chat au Figaro.fr. Selon elle, les chats sont des animaux très intelligents, qui ont parfaitement conscience que leurs propriétaires ne se nourrissent pas de souris ou d'oiseaux. "Ils répondent juste à leur besoin primaire : la chasse", explique-t-elle.

Dans la nature, les mères enseignent à leurs chatons comment chasser en apportant des proies à leur tanière. Par mimétisme, votre chat ramène donc naturellement ses proies dans son lieu de vie. Ramener des proies relève donc de l'instinct, et non d'un besoin de se nourrir. Aujourd'hui, un chat correctement nourri garde l'instinct, même si cela ne lui sert pas à grand chose.

© Adobe Stock

Dans la nature, les chats ont la capacité d'enterrer leurs proies pour les conserver et les manger plus tard, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur de la maison. Ils la laissent ainsi à nos pieds, car il n'ont pas faim, et qu'ils ne la voient donc pas comme une nécessité alimentaire immédiate.

La comportementaliste explique par ailleurs qu'il serait mal venu de gronder un chat lorsqu'il ramène ses proies à la maison. Il ne comprendrait pas votre réaction. A l'inverse, il vaut mieux "rester neutre", sans le féliciter, et se débarasser de l'animal avec des gants dès qu'il s'en desintéresse. "Il est tout à fait possible que votre chat soit réticent à vous voir retirer sa proie. Il peut vous bouder ou réagir de manière agressive", prévient néanmoins Marion Ruffié. Dans ce genre de situation, il est préférable de laisser votre chat avec sa prise et de lui retirer plus tard."

Même si les proies ne représentent pas de danger nutritionnel pour votre félin, il peut causer des infestations par des parasites intestinaux. Les signes de ces infestations peuvent inclure des vomissements, de la diarrhée, une perte de poids et une léthargie.