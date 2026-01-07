A partir de cette température, les chiens ne doivent plus sortir en promenade - ils risquent l'hypothermie

Les vétérinaires recommandent de garder les chiens à l'intérieur dès que le mercure descend jusqu'à cette température exacte.

Chaque hiver, la France connaît des conditions météorologiques extrêmement froides. Et cet hiver n'est pas différent des précédents. Après une chute drastique des température et une série d'alertes neige et verglas sur presque tout le territoire, le froid persiste et nos animaux de compagnie pourraient courir un grand danger, altertent les vétérinaires.

Nous ne sommes en effet pas les seuls à peiner à supporter le froid. Même s'ils ne peuvent pas le communiquer, les chiens peuvent eux-aussi soufrir d'hypothermie. Bien-sûr, certaines races comme le Husky, le Saint-Bernard ou le Samoyède sont assez résistentes aux températures négatives. Mais les vétérinaires soulignent le fait que les autres races ne devraient sortir "que pour faire leurs besoins" lorsque le froid s'installe durablement. Les promenades pour se défouler ou profiter du paysages devraient être évitées à tout prix.

Le Dr Dave Tweedle, directeur de la clinique Bath Vet Group au Royaume-Uni, indique tout d'abord que la plupart des chiens peuvent être promenés sans problème entre 7 et 4 °C. "Cependant, si vous avez un petit chien, un chiot ou un chien à poil court, il aura peut-être besoin d'un manteau", affirme-t-il dans une vidéo de prévention postée sur son compte TikTok.

© Adobe Stock

C'est surtout lorsque les températures descendent en dessous de 0 °C que les chiens de petite taille, âgés ou à poils courts sont exposés à des risques sérieux pour leur santé, explique le vétérinaire. Selon lui, les propriétaires d'animaux de compagnie doivent être attentifs aux signes d'hypothermie dès l'arrivée des premières températures négatives. Mais c'est à partir de -9°C que le danger devient potentiellement mortel pour tous les chiens. "Aucune race ni aucune taille n'est à l'abri lorsque les températures atteignent -12 °C. Les sorties doivent se limiter aux seuls moments où le chien fait ses besoins", ajoute le spécialiste.

Bien que ces températures soient assez rares en France, elles peuvent être relevées dans les régions montagneuses comme les Alpes, les Pyréenées ou le Massif Central. L'Alsace, la Lorraine ou encore la Champagne-Ardenne peuvent aussi subire des températures extrèmes en hiver. De même, le vétérinaire rappelle que les chiens qui se promènent dans la neige ou qui se beignent sont particulièrement à risque.

Les signes d'hypothermie chez le chien comprennent des frissons, un manque d'énergie, une faiblesse, des gencives pâles ou bleutées, des oreilles et des pattes froides et un ralentissement du rythme cardiaque ou respiratoire. Dans les cas les plus graves, le chien peut être désorienté, avoir les pupilles dilatées ou même s'effondrer.