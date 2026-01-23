Ces cinq races de chiens coûtent le plus cher en frais vétérinaires

Ces races de chiens sont les plus à risques. Les frais vétérinaires peuvent atteindre 1000 à 2000 euros par an, selon un spécialiste.

Près de 12 000 chiens sont adoptés chaque année en France. Compagnie, jeu, affection, de nombreux avantages viennent avec l'accueil d'un animal dans son foyer. Mais il est aussi important de prendre en compte les frais liés à l'adoption d'un chien. Il faut déjà compter la nourriture, les accessoires de vie, ou les périodes de garde pendant les vacances. Mais les frais les plus élevés peuvent provenir des visites chez le vétérinaire, qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros.

Le vétérinaire sud-africain Amir Anwary a partagé son expérience sur les 5 races de chiens qui génèrent le plus de frais en soins vétérinaires. Sur son compte Tiktok, il explique tout d'abord que le Bouledogue français fait partie des plus à risques. "Leur museau court les prédispose à des obstructions des voies respiratoires, qui nécessitent souvent une intervention chirurgicale", indique d'abord le vétérinaire. À cela, il faut ajouter les otites récurrentes, les problèmes de peau, les ulcères oculaires et les hernies discales. Selon une estimation de l'assurance Pet Quotes, les factures peuvent grimper jusqu'à 1000 € par an.

Le Rottweiler peut être à l'origine de frais allant jusqu'à 1500 € par an. "Les rottweilers présentent un risque élevé de rupture des ligaments croisés, dont les réparations chirurgicales sont coûteuses", explique Amir Anwary. Ils sont également prédisposés à l'ostéosarcome, ce qui peut aller jusqu'à l'amputation d'un membre ou la chimiothérapie.

© Adobe Stock

Croisement entre un Golden retriever et un Caniche, le Goldendoodle peut demander des soins allant jusqu'à environ 1500 € par an pour ses problèmes d'articulations. Selon le vétérinaire, le Bouledogue américain monte ensuite sur la deuxième place du classement avec des factures allant de 1000 à 2000 € par an. Ses problèmes principaux ? L'obésité, les allergies et les problèmes articulaires et respiratoires.

Le vétérinaire sud-africain et l'assurance animalière s'entendent enfin pour élire le Bouvier bernois comme chien le plus coûteux en frais vétérinaire. Les propriétaires dépensent environ 2000 € par an pour traiter des cancers et des problèmes de hanche. Bien heureusement, ces chiffres ne sont que des moyennes. Ils n'indiquent pas que tous les chiens de ces races tomberont malades et demanderont des traitements coûteux. Ces races méritent d'être adoptées autant que les autres, mais il est important que les futurs propriétaires aient conscience des dépenses qui peuvent les attendre.