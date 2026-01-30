Introuvable depuis cinq ans, ce chien a été retrouvé à 3700 km de chez lui

Petit teckel de 11 ans, Choco s'était volatilisé de sa maison en 2021.

C'est un bien long voyage pour un teckel mais une histoire qui s'achève bien. Près de cinq ans après avoir été perdu, Choco, un petit teckel à poils durs adopté en 2016 et volatilisé en 2021, a été retrouvé à près de 4000 km de son lieu de départ !

Notre histoire commence à Sacramento en Californie. C'est là que le petit chien vivait avec sa maîtresse, Patricia Orozco. Mais c'est aussi là qu'il a commencé son périple en s'enfuyant de sa maison. Pendant des mois, Patricia Orozco a continué à le chercher sans relâche. Elle a passé ses journées à placarder des affiches dans toute la ville et à contacter les refuges et les associations de protection animale alentours. Les centaines d'heures de recherche n'ont malheureusement rien donné. Cinq ans plus tard, ayant depuis longtemps perdu espoir, elle s'était résignée non sans peine à sa disparition définitive.

Tout bascule le jour où l'Américaine reçoit une notification d'une société de micropuces. À la lecture du message, Patricia Orozco comprend que son précieux Choco a enfin été retrouvé. Un premier choc suivi d'un second : Choco est bien loin de là où elle l'imaginait. En effet, le chien a été repéré alors qu'il était fermement attaché à la clôture d'un refuge de Lincoln, dans le Michigan, à 2430 miles, soit plus de 3800 km de Sacramento !

© Adobe Stock

Mais l'aventure de Choco, désormais âgé de 11 ans, n'était pas terminée pour autant. Plus de 35 heures de voiture séparent Lincoln de Sacramento ! Mère de deux jeunes enfants, dont un bébé de seulement quatre mois, Patricia Orozco ne pouvait donc pas se déplacer pour aller le chercher. Elle a donc eu l'idée de publier un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment que Penny Scott, une bénévole habituée aux sauvetages complexes, a proposé d'utiliser ses miles aériens pour raccompagner Choco chez lui en avion.

Après plusieurs escales à travers tout le pays et quelques retards, Choco a enfin pu retrouver sa maitresse au début du mois de décembre. Selon CNN, le chien se serait dirigé droit vers Patricia, sa maîtresse, comme s'il n'avait jamais quitté sa maison. Mais maintenant, il n'aura plus aucune chance de s'échapper : une double porte a été installée à son domicile pour éviter que la situation ne se reproduise. Soulagée, la maitresse confie tout de même qu'elle ne peut toujours pas expliquer comment Choco a pu parcourir autant de kilomètres, avec qui, ni où il a vécu durant ces cinq dernières années.