Voici pourquoi votre chien vous lèche le visage : ce n'est pas (que) par amour

Les chiens aiment lécher le visage de leur maître pour leur faire passer des messages bien précis.

Incapables de communiquer car privés du don de la parole, les chiens ont dû s'adapter et trouver d'autres moyens de communiquer avec nous. Aboiements, coups de pattes et bâillements leur permettent de nous faire passer de nombreux messages. Le plus intrigant de tous ? Lécher notre visage. En effet, ce n'est pas toujours pour nous montrer qu'il nous aime qu'un chien nous lèche le front ou la joue.

Bien évidemment, cette analyse peut être juste à certains moments. Le visage étant l'une des seules parties du corps humain toujours à découvert, c'est là que le chien exprime facilement son affection. Mais c'est loin d'être la seule explication. Un chien peut par exemple décider de venir lécher votre visage car il est attiré par les odeurs. Savon, shampooing, haleine, transpiration... De nombreuses effluves se mélangent sur notre visage toute la journée. Il est donc tout à fait normal que votre compagnon à quatre pattes soit attiré et tente de les analyser. Il peut le faire avec son museau, mais aussi avec sa langue !

Un troisième comportement peut expliquer pourquoi votre chien vient lécher votre visage. Il tente d'apaiser les tensions entre vous et lui, par soumission. Lorsque votre chien fait une bêtise ou désobéit à un ordre, il peut se mettre à vous lécher le visage pour se faire pardonner et vous exprimer toute son affection. "Il ne vous demande pas vraiment pardon, il veut juste siffler la fin de la partie et demander l'accalmie", indique la vétérinaire et experte du comportement animal Laetitia Barlerin.

© Adobe Stock

Les chiens ont par ailleurs l'habitude de lécher exessivement lorsqu'ils sont stressés ou anxieux. "Cela veut dire qu'il demande de l'attention ou alors qu'il s'auto-apaise comme un chiot avec sa mère", ajoute Laetitia Barlerin. Dans ce cas, il est important de savoir reconnaître ce signe et de ne pas le confondre avec de l'affection. La meilleure solution reste ensuite de l'éloigner de la source de ce stress si elle est passagère, ou de consulter un vétérinaire si l'animal ne semble pas s'apaiser.

Si attendrissantes soient-elles, ces explications ne doivent pas vous faire oublier qu'il est vraiment déconseillé de laisser un chien lécher votre visage. Selon l'American Museum of national History, on dénombre en moyenne 5,7 colonies bactériennes différentes dans la gueule d'un chien, contre environ 4,1 chez l'humain. N'oublions pas que le chien se sert principalement de sa langue pour faire sa toilette et qu'elle entre souvent en contact avec de vieux jouets, des os ramassé dans le jardin, des bâtons , des restes de nourriture avariée, des cadavres d'animaux… Certaines de ces bactéries ont également pu être ramassées lorsque votre animal fait sa toilette.