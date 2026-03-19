Au restaurant, être assis tout au fond n'est pas une bonne nouvelle : les serveurs n'attribuent jamais les tables au hasard

Voici ce que les serveurs pensent de vous si vous êtes installé tout au fond de la salle.

Rares sont les restaurants dans lesquels le client peut choisir lui-même la table à laquelle il va manger. S'il n'a pas réservé à l'avance, il a peu de chances d'obtenir celle de son choix. La plupart du temps, c'est le placier de l'établissement ou un serveur qui fait le choix à notre place.

Et son choix n'est jamais fait au hasard. Bien sûr, l'occupation de la salle et la disponibilité des serveurs ont leur importance, mais ce ne sont pas les points décisifs. Selon les spécialistes de la restauration, une théorie bien moins connue est au centre de leur organisation. Il s'agit de la théorie de la vitrine. C'est elle qui décide parfois de vous installer tout au fond de la salle, juste à côté des toilettes...

C'est l'actrice Jennifer Garner, qui était serveuse avant de rencontrer le succès à Hollywood, qui a révélé cette stratégie dans le podcast américain Dish. Dans l'épisode, elle explique que son poste consistait à "mettre en valeur" le restaurant, une tâche comparable à la mise en rayon dans une grande surface. "Je devais rassembler toutes les belles personnes au même endroit, aux tables les plus proches de la vitrine", explique ainsi la comédienne américaine. Nous vous laissons le soin de comprendre où elle plaçait les personnes jugées moins attirantes...

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Le concept caché derrière cette théorie est plutôt simple. En passant devant le restaurant, les passants observent la vitrine et voient des personnes bien habillées, jeunes ou jugées attirantes. Le lieu leur paraît spontanément plus agréable et tendance et cette idée peut leur donner envie d'entrer et de consommer. En marketing, on parle d'"effet vitrine humaine".

Et cette pratique n'est pas seulement appliquée aux Etats-Unis. En 2013, une ancienne hôtesse du très chic restaurant parisien Georges du Centre Pompidou avait révélé au Canard Enchaîné que sa hiérarchie exigeait que le personnel place ceux au "physique agréable" à l'avant de l'établissement, et "les moches au fond", et ce, au nom de l'"image".

Le "surplus" de beauté peut tout de même se retourner contre le restaurateur. Selon une étude psychologique publiée dans ScienceDirect, "un plat savoureux est encore plus agréable lorsqu'il est servi par un serveur charmant, mais un plat au goût désagréable est encore plus désagréable lorsqu'il est servi par un serveur séduisant". Un effet qui se manifeste beaucoup plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Et les chaînes de restauration le savent bien. La chaîne de cafés américaine Marylou's Coffee a fait l'objet d'une enquête pour pratiques d'embauche potentiellement discriminatoires car elle employait majoritairement de jeunes serveuses "séduisantes".