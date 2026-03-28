Si vous voyez ces 6 détails en entrant dans un restaurant, n'y mangez pas : c'est une arnaque

Un ancien serveur a listé les 6 éléments à vérifier pour savoir si un restaurant est vraiment bon.

Parfois, les avis lus sur internet ne suffisent pas. Au premier abord, un restaurant peut avoir l'air authentique, agréable et succulent, sans l'être vraiment. Mais il est souvent impossible d'en avoir le coeur net avant d'avoir goûté aux plats servis. Et à ce moment, c'est déjà trop tard : il faudra manger, et payer...

Darron Cardosa, ancien serveur américain devenu bloggeur sur internet, a partagé les six détails à vérifier pour s'enfuir d'un restaurant tant qu'il est encore temps. Selon le spécialiste, l'odeur est le premier indicateur de la qualité d'un restaurant. "Entrer dans un restaurant devrait ravir vos sens olfactifs, et non les agresser. Si vous sentez de la javel, de l'insecticide ou des produits chimiques, ce n'est pas bon signe", prévient-il. "Si l'odeur est celle d'un désodorisant entêtant qui sent les fleurs de deuil, quelle odeur essaie-t-on de masquer ?". Une question à se poser.

A cet aspect, s'ajoute la qualité de l'accueil. Si vous vous sentez ignoré, cela pourrait indiquer que le service laisse à désirer. Fort de 30 ans d'experience en restauration, Darron Cardosa conseille de s'en aller.

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Si vous souhaitez tout de même laisser sa chance à l'établissement, l'expert propose de porter attention aux menus distribués. Si ces derniers sont collants et sales, l'indice est de taille ! Et s'ils sont interminables, cela pourrait indiquer que les chefs ne sont vraiment spécialisés dans aucun type de cuisine et donc que celle-ci peut laisser à désirer. "Si la carte est plus longue qu'Autant en emporte le vent, difficile de faire confiance à une cuisine qui propose du pain de viande, des lasagnes et des enchiladas..."

"Une fois installé, observez la vaisselle et les objets sur la table", recommande l'Américain. Si les couverts présentent des traces de doigts et que les verres sont recouverts de calcaire, quelque chose cloche. Le dernier indice qui pourrait laisser comprendre que la qualité n'est pas au rendez-vous ? Le surplus de photos des plats. "Il est certain que le plat qui arrivera à votre table ne sera jamais identique à la photo du menu", rappelle d'abord Darron Cardosa.

De plus, il y a de grandes chances que les photos aient été trouvées sur internet, et qu'elles reflètent encore moins le travail des restaurateurs. Pire, elles pourraient avoir été générées par l'intelligence artificielle et illustrer un plat qui n'a jamais existé...

Bien sûr, tous ces aspects ne veulent pas dire qu'il n'y a pas d'exceptions. Certains restaurants peuvent présenter un ou plusieurs de ces éléments tout en permettant de passer un agréable moment. Mais ces derniers peuvent être de bons indicateurs...