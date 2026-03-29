Faut-il manger des chips lorsqu'elles ont des taches noires ?

Que signifient ces taches sur les chips ? Est-ce des traces de pourriture, les chips sont-elles mangeables ou y a-t-il des risques à les consommer ?

Il y en a toujours au moins une dans chaque paquet. Au milieu de toutes les chips parfaitement jaunes, l'une d'elles présente une ou plusieurs taches brunes ou noires et vous interroge. Dois-je la manger ? Est-elle toujours bonne ? Est-ce dangereux ? Voici la réponse à toutes ces questions.

Lorsqu'elles sont cuisinées, les chips de la plupart des marques sont plongées dans une friteuse remplie d'huile chaude. Et c'est à ce moment précis que de petites taches peuvent se créer. Au moment de la cuisson des lamelles de pommes de terre, il est important que celles-ci soient les plus pauvres en amidon, une substance faisant partie de la famille des sucres. Mais, même en usine, cette teneur est parfois difficile à identifier...

C'est alors ce sucre trop présent qui brûle ou caramélise et finit par brunir et noircir une fois plongé dans l'huile. "Quand les chips ont des traces noires, c'est qu'il y avait trop de sucre", confirme Eric Béguin, président de la coopérative agricole Expandis, interrogé par Le Parisien en 2004. Vous pouvez ainsi manger rassurés, les chips tachées ne présentent aucun risque.

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Il arrive également que ces taches soient dues à des imperfections naturelles des tubercules de pommes de terre. Ce phénomène est plus fréquent en hiver ou lorsque les conditions de stockage ne sont pas optimales et que certaines pommes de terre se retrouvent écrasées. Des vérifications sont toujours effectuées par des machines et à la main, mais il arrive que quelques pommes de terre tachées passent à travers les mailles du filet. Tans qu'elles ne sont pas vertes ou nauséabondes, ces petites imperfections sont inoffensives.

Attention, il existe tout de même quelques règles à connaître pour rester en sécurité. Pour s'assurer qu'une chips, ou que n'importe quel autre aliment est toujours comestible, comptez sur vos propres sens. Apparence, odeur, goût... Si rien ne vous paraît suspect, vous pouvez manger. Si l'odeur vous semble étrange ou que la consistance a changé, avaler l'aliment est alors plutôt déconseillé. Faites-vous confiance !