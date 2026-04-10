Quelle est la différence entre les asperges vertes et les asperges blanches ? Tout le monde en mange sans savoir

Mais pourquoi certaines asperges sont vertes alors que d'autres ont une couleur blanche ?

Assez rares et parfois assez chères, les asperges sont un aliment très apprécié par les Français. Souvent consommés aux alentours des fêtes de Paques, ces légumes regorgent de bienfaits, car ils sont une excellente source de fibres.

Pourtant, peu de consommateurs connaissent aujourd'hui la différence entre les asperges vertes et les asperges blanches. Aussi savoureuses l'une que l'autre, elles sont toutes les deux produites dans les mêmes pays et proviennent de la même plante. Rassurez-vous tout de suite, aucune couleur n'indique qu'une asperge est meilleure que l'autre. La seule différence se trouve dans le mode de culture de ces dernières.

Avec son goût subtil et sa texture moelleuse et fibreuse, l'asperge blanche pousse sous la terre, bien à l'abri de la lumière. C'est ce processus isolé qui empêche la formation de chlorophylle, et lui donne cette couleur si pâle, parfois violacée. Vous l'aurez compris, la culture des asperges vertes est tout simplement inversée. Les asperges vertes sont cultivées au contact de la lumière, favorisant la photosynthèse et la production de chlorophylle, leur permettant ainsi d'atteindre leur teinte caractéristique. Elles ont souvent un goût plus prononcé, presque herbacé. Rien de plus !

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Une troisième couleur d'asperge, plus rare et donc moins connue, existe. Il s'agit de l'asperge pourpre, ou violette. Celle-ci représente le "juste milieu" entre la verte et la blanche. Elle commence à pousser sous terre, puis sa pointe perce le sol, ce qui lui permet de recevoir un peu de lumière naturelle. Résultat : elle développe des pigments violets appelés anthocyanes. Plus douce que l'asperge verte, cette dernière reste plus goûtue que la blanche, avec une texture moins fibreuse. A la cuisson, elle perd souvent sa couleur première pour devenir brunâtre. Une réaction tout à fait normale, mais à connaître pour ne pas être étonné !

Côté tarifs, il y a tout de même une différence à prendre en compte. Les asperges vertes sont souvent bien plus chères que les blanches. Un pot de 100 grammes d'asperges vertes coûte par exemple 1,55kg sur le site internet de Carrefour. Le pot d'asperges blanches vous coûtera exactement le même prix, mais il aura une contenance de 110 g. Les prix sont tout de même très variables, car le calibre et l'origine peuvent le faire évoluer.