Gariguette, Maras des bois, Cléry... Quelles fraises sont les meilleures, selon un primeur ?

Plutôt sucrées, parfumées ou acides... Voici quelles fraises sont les meilleures pour vous.

Elles font sans aucun doute partie des fruits préférés des Français. Les fraises, avec leur goût sucré et leur chaire rouge vif, envahissent les étals de nos supermarchés dès le retour des beaux jours. Et face à ces rayons remplis, il peut parfois être difficile de faire son choix entre toutes les variétés qui existent.

Gariguette, Maras des bois, Dream, Cléry... Il existe presque autant de variétés de fraises qu'il existe de goûts différents. Et les amateurs de faises peuvent bien évidemment compter sur les primeurs pour les aider à faire leurs choix. Sébastien, primeur aux Halles situées à Aix et Pertuis, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a livré ses précieux conseils sur son compte TikTok. Selon lui, il n'y a qu'un choix à faire si vous souhaitez déguster des fraises au début de la saison. "La Gariguette est la variété la plus précoce, elle est présente de mars à juillet." Côté goût, elle figure parmi les favorites. "Elle est douce mais très parfumée, avec un petit côté acidulé", explique le primeur.

"Ceux qui n'aiment pas le côté acide peuvent se rabattre sur la Clery, une variété de fraises moins acides mais tout aussi bonnes", conseille le spécialiste. Très douce, la Clery est idéale en salade de fruits par exemple, relevée par un zeste de citron, ou agrémentée par de la chantilly pour les plus gourmands. De son côté, la Dream est elle aussi sucrée, avec des notes florales et légèrement miellées. On la reconnait par sa taille imposante et sa couleur très brillante.

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Moins connue que les autres variétés, la Cirafine est une fraise précoce qui offre un équilibre considéré comme parfait entre sucre et acidité. Elle est particulièrement appréciée pour sa saveur douce et son arôme intense. C'est souvent elle que l'on trouve dans les tartes aux fraises.

Enfin, la Maras des bois est habituellement choisie pour les coulis et les confitures grâce à son arôme délicat et très sucré, qui rappelle celui des fraises des bois sauvages. C'est une variété remontante, ce qui signifie qu'elle produit des fruits du printemps jusqu'aux premières gelées. Sa chair est moyennement ferme, rouge clair et juteuse. A en donner l'eau à la bouche !

Pour choisir la meilleure fraise pour vous, notre primeur le reconnaît, ce sera donc avant tout une question de goût. Ceux qui aiment les fraises les plus sucrées iront vers la Cléry ou la Dream en début de saison alors que ceux qui aiment le côté acidulé n'auront d'yeux que pour la Gariguette ou la Maras des bois.

Chez le primeur ou au supermarché, assurez-vous enfin qu'elles sont toutes de couleur uniforme, brillantes et avec une collerette bien verte. N'oubliez jamais de vérifier qu'il n'y a pas de fraises écrasées au fond de la barquette.