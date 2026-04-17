"Jamais au frigo" : voici l'astuce d'un primeur Meilleur ouvrier de France pour conserver les bananes

Voici les deux conseils d'un primeur pour éviter que les bananes noircissent trop vite.

Présentes toute l'année en France, les bananes n'attendent pas le printemps pour ravir nos papilles. Et alors qu'il s'agit de l'un des fruits préférés des Français, elles ne sont pas si faciles à conserver. Si certains les glissent dans le bac à fruits et légumes de leur frigo, d'autres les disposent dans la corbeille avec les pommes, les kiwis et les poires. Pourtant, les experts en la matière indiquent que ces deux habitudes bien ancrées ne sont pas recommandées dans tous les cas.

Clotilde Jacoulot, Meilleur ouvrier de France Primeur 2011, a livré ses précieux conseils pour éviter que les bananes ne noircissent trop vite. Sur son compte TikTok intitulé @JacoulotPrimeurs, la spécialiste explique tout d'abord que le frigo n'est jamais la bonne option, peu importe l'avancée du mûrissement des fruits au moment de l'achat. "Les bananes n'aiment pas le froid", explique la primeur. En effet, les températures basses fragilisent la peau de la banane, la font noicir et peuvent parfois même altérer son goût. Il ne faut donc "jamais les mettre au frigo."

Mais selon Clotilde Jacoulot, il ne faut pas non plus mettre les bananes dans la corbeille avec les autres fruits, ou du moins pas toujours. Elle commence par expliquer que l'idée selon laquelle les bananes feraient murir tous les autres fruits est fausse. C'est même l'inverse. "Les fruits qui continuent de murir après avoir été ramassés, comme le kiwi, les pommes et les poires, sont appelés climatériques. Ils dégagent de l'éthylène, ce qui fait que la banane continue à murir", explique Clotilde Jacoulot. Ainsi, ce n'est pas la banane qui a un effet sur les autres fruits, mais l'inverse.

© Adobe Stock

En résumé, vous pouvez ranger vos bananes dans une corbeille avec des kiwis ou des pommes si celles que vous avez achetées sont encore légèrement vertes et méritent de murir encore quelques jours. Mais si vos bananes sont déjà bien jaunes, oubliez la corbeille, car elles vont ramollir et noicir en un rien de temps.

Mais alors quelle est la vraie solution pour entreposer des bananes déjà bien mures avant de les manger ? Selon la primeur, il faut tout simplement les garder isolées des autres fruits dans un endroit sec et aéré. La zone de confort des bananes se situe entre 18 et 21°C. Enrouler les tiges avec du film plastique ou un sac en kraft peut par ailleurs prolonger la fraîcheur des bananes.