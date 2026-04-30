Les avocats se conserveront bien plus longtemps si vous les rangez à côté de cet autre légume

La conservation des avocats peut être un vrai défi, sauf quand on connaît certaines bonnes pratiques.

Le soleil est enfin de retour dans le ciel mais aussi dans nos assiettes. Avec les beaux jours, revient l'envie de manger toutes sortes de fruits et de légumes frais et appétissants. Qu'il soit cuisiné avec des crevettes, des tomates, du maïs ou encore des oeufs, l'avocat fait partie de ces aliments incontournables. Mais pour déguster de bons produits, encore faut-il savoir bien les conserver.

L'environnement de conservation de l'avocat est primordial pour éviter qu'il ne brunisse trop vite. Pour commencer, l'avocat doit être conservé dans un sac en papier et en dehors du réfrigérateur tant qu'il n'est pas mûr, mais doit être rangé à l'intérieur dès qu'il atteint sa maturation. En appliquant ces conseils, vous pourrez le conserver entre 2 et 3 jours.

La cuisinière et autrice Nicole Keshishian Modic, a expliqué dans son passage sur l'émission Good Morning America qu'il est également possible de garder des avocats ouverts frais assez longtemps en les associant à un ingrédient surprenant : l'oignon rouge. En effet, les avocats ouverts brunissent rapidement à cause de l'oxydation au contact de l'air. De son côté, l'oignon rouge libère des composés soufrés qui ralentissent cette oxydation. Placés dans un récipient hermétique avec l'avocat, les dés d'oignon agissent comme un conservateur naturel pendant plusieurs jours !

© Adobe Stock

Malheureusement, cette astuce présente un inconvénient qui peut en déranger plus d'un : l'avocat pourrait légèrement prendre le goût de l'oignon. Pour éviter cela, d'autres alternatives de conservation existent. La meilleure consiste à emballer le fruit dans du film alimentaire en s'assurant qu'il est bien au contact de la chaire. Si vous souhaitez garder un avocat frais pendant 4 ou 5 heures seulement, entre deux repas par exemple, vous pouvez aussi presser quelques gouttes de jus de citron sur la chair et le couvrir avec une assiette.

Autre option, peu connue mais très efficace pour conserver les avocats pendant plusieurs mois : la congélation. L'avocat contient environ 70 % d'eau, il peut donc parfaitement se congeler. La texture et le goût du fruit peuvent être légèrement atténués, mais facilement relevés grâce à quelques pincées de sel ou de citron. L'avocat sera toujours utilisable et idéal pour faire des purées ou des préparation comme le guacamole. Bon appétit !