Ni au frigo, ni dans la corbeille à fruits : voici le meilleur endroit pour conserver les citrons et éviter qu'ils pourrissent

Pour profiter de citrons frais et juteux tout l'été, il faut suivre ces quelques petits conseils.

Le citron a la particularité très appréciable de fructifier plusieurs fois dans la même année. Il est donc possible d'apprécier ses arômes dans une limonade, dans une tarte ou dans des pâtes à l'italienne, été comme hiver. Tout au long des saisons, de nombreux apprentis cuisiniers ont l'habitude de conserver leurs agrumes au réfrigérateur, tandis que d'autres ne jurent que par une méthode : les stocker dans une corbeille avec les autres fruits.

Qui a raison ? Selon les spécialistes, les deux équipes ont tort. Pour éviter de flétrir ou de perdre ses arômes, un citron demande une attention toute particulière, mais très simple à mettre en place. Il faut tout d'abord savoir que le froid du réfrigérateur risque d'endommager l'écorce du citron, ce qui laisse entrer l'humidité et détériore le fruit. De même, certains fruits comme les pommes ou les poires libèrent de l'éthylène, un gaz qui accélère la maturation des autres fruits. Mélanger les citrons à ces fruits appelés climactériques les forcerait ainsi à pourrir beaucoup plus vite que prévu.

Mais alors, quelle est la bonne solution pour conserver des citrons et qu'ils restent juteux et acides pendant longtemps ? Selon les experts, il est tout d'abord important de les conserver à température ambiante. Mais ce seul aspect ne sera pas suffisant. Dans l'idéal, les citrons doivent être stockés dans un espace sombre et frais, à l’abri des variations de température. La température idéale de conservation se situe entre 10 et 15 degrés. Un garde-manger ou une cave sombres et sains sont donc des lieux parfaits. Si vous ne disposez pas de ces pièces chez vous, vous pouvez aussi stocker vos citrons dans un placard de cuisine à condition que ce dernier soit placé loin du four, des plaques de cuisson ou encore du réfrigérateur, qui produisent trop de chaleur.

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Attention tout de même, la solution n'est pas la même si vous souhaitez conserver des citrons coupés. Une fois coupé, le citron se conserve au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours maximum. Il est recommandé de recouvrir la chaire exposée avec du film alimentaire ou de le stocker dans un récipient hermétique. Cette stratégie va limiter l'oxydation et la perte de jus. Si vous souhaitez garder vos citrons pour leur jus, vous pouvez également les presser complètement dans un récipient hermétique, il sera plus facile à conserver.

Sachez tout de même que, pour une conservation sur le long terme, il est possible de conserver le citron. Entier, il peut être rapé encore congelé pour récupérer le zeste. En tranches ou en quartiers, il est parfait pour des boissons rafraîchissantes. Pensez aussi à conserver le jus de citron dans des bacs à glaçons pour en profiter dès que vous avez besoin de vous rafraîchir.