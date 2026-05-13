A quoi sert le chocolat au fond des cornets de glace ?

Malgré ce que l'on pourrait penser, il n'est pas là que pour la gourmandise...

C'est souvent la partie que tout le monde préfère. Gourmand et impossible à partager avec qui que ce soit, le petit morceau de chocolat solide au fond des cornets de glaces fait partie des petits plaisirs simples de la vie. Malgré ce que l'on en pense, cette pointe chocolatée n'est pas là que par gourmandise. Cette dernière a une utilité toute particulière et parfaitement logique. Sans elle, les glaces n'auraient sans doute pas la même popularité.

L'usage de chocolat au fond des gaufrettes qui constituent les cônes de glace remonte au début du XXe siècle, époque à laquelle la population commence à apprécier les cornets. C'est à cette période que le glacier napolitain Spica a l'idée de napper l'intérieur des cônes avec du chocolat et de laisser une partie plus importante s'accummuler et durcir au fond. Et ce n'est pas que par gourmandise ! Grâce à cette petite idée toute simple, le biscuit est protégé. Il ne ramollit pas au contact de la glace froide et cette dernière ne peut pas fuire pas la pointe.

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Ce petit morceau de chocolat est rapidement copié par d'autres marques comme Cornetto ou Nestlé avec ses incontournables Extrêmes. Une centaine d'années après son invention, la petite pointe de chocolat peut être retrouvée dans toutes les glaces en cornet vendues au supermarché. Et ce n'est pas tout ! Certaines marques ont même commencé à commercialiser les petites pointes individuelles dans des sachets dédiés. C'est le cas de Bitecone, qui vend des pointes fourrées au chocolat blanc, noisette, noir ou encore au lait pour 17,95€ les 5 sachets de 100g, soit 20 cônes .

Attention, ce dernier petit plaisir d'un cornet doit tout de même être dégusté avec parcimonie. Pour éviter qu'il ne fonde sous la chaleur, les marques utilisent un procédé appelé l'hydrogénation, qui charge le bout de chocolat en acide gras saturé.

Vous l'aurez compris, dans la plupart des cas, il ne s'agit d'ailleurs pas de "vrai chocolat" au sens commun du terme, mais plutôt d'un "enrobage" chocolaté à base de cacao et de matières grasses végétales, conçu pour résister aux variations de température. Cette recette permet de conserver le croquant si apprécié même après un passage prolongé au congélateur.