Les premières cerises de l'année sont là mais il ne faut surtout pas les acheter, voici pourquoi

Il va falloir patienter encore un peu avant de savourer des cerises de saison, même si les premières sont déjà en vente.

On les attendait tous et elles sont arrivées. Rouge rubis, juteuses, charnues... Les premières cerises de l’année ont enfin pris place sur les étals du marché et dans certains magasins d'alimentation. Cette variété précoce, nommée Royal Tioga, a fait son arrivée avec plusieurs semaines d'avance car sa récolte se ait à l’abri des intempéries comme la pluie, le vent ou le soleil trop intense.

Bien que ces fruits donnent très envie, certains experts déconseillent toutefois fortement d'en acheter tout de suite, et recommandent d'attendre encore quelques semaines. Et ce, pour une raison très précise. Rassurez-vous, leurs motivations n'ont rien à voir avec le goût des cerises ou une quelconque contamination, bien au contraire. Mais leur précocité signifie qu'elles n'ont actuellement aucune concurrence, ce qui permet aux exploitants de les vendre beaucoup plus cher que d'habitude.

Un kilo de cerises Royal Tioga coûte actuellement entre 12 et 14 euros, alors qu'il en coûtera la moitié ou moins dans quelques semaines, lorsque les autres variétés seront en vente, a expliqué l'arboriculteur Franck Bolfa au micro de France Info. En effet, la pleine saison des cerises se trouve au mois de juin et non en mai.

30 997 tonnes de cerises ont été produites sur l'année 2024, selon l'organisme spécialisé Agreste. La saison ne fait ainsi que commencer pour les professionnels. Les arboriculteurs doivent encore rester attentifs aux risques climatiques pendant plusieurs mois, car la pluie, le vent ou la sécheresse peuvent encore endommager les fruits.

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Si vous êtes trop impatients et que vous souhaitez tout de même vous procurer ces cerises à prix d'or, assurez-vous de connaître tous les secrets pour les conserver au mieux. Évidemment, il est bien connu que les cerises doivent être consommées tout de suite après l'achat pour être vraiment appréciées. Mais quelques petites techniques simples peuvent rallonger leur espérance de vie de quelques jours.

Commencez tout d'abord par les laver et les trier avec soin. Gardez toujours les noyaux, car c'est eux qui parfument le fruit. Préparez un sirop léger en sucre dans un bocal propre, puis remplissez vos bocaux de cerises jusqu'à la moitié, puis complétez avec le sirop avant de fermer.

Une fois lavées, triées et dénoyautées, les cerises peuvent également être congelées. Il suffit de les stocker dans des sacs congélation. Elles garderont un goût prononcé, même si elles sont un peu molles après la décongélation. Bonne dégustation !