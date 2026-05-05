McDeal : que contient vraiment ce nouveau menu à 5 euros chez McDonald's ?

Nouveau menu McDeal, prix en baisse pour le menu Best of, menu Happy Meal élargi... McDonald's a annoncé plusieurs nouveautés justifiées par l'inflation. C'est surtout le menu McDeal au prix de 5 euros qui va le plus faire parler les fans de burgers.

Après le menu McSmart, place au McDeal chez McDonald's ! La guerre des prix est lancé chez les géants du fast-food qui rivalisent de noms et de formules pour lancer des menus à petits prix. L'objectif ? Créer des produits d'appels pour faire venir davantage ou faire venir les clients dans leurs restaurants. Burger King avait lancé le "Menu bon et pas cher", KFC le "Menu à 5 balles", voici la nouvelle réplique de " McDo' ".

Ce mardi 5 mai, McDonald's a ainsi annoncé la mise en place de trois nouvelles offres. Nouveaux burgers et prix réduits, les changements devraient plaire aux clients fidèles. L'enseigne au M jaune va donc commercialiser trois nouvelles variantes de son fameux menu Best Of qui passera à 7,50 euros, contre 9 euros en moyenne jusqu'à aujourd'hui. Il contiendront, au choix, un burger au poulet le fameux McChicken, un burger au poisson, le bien connu Filet O'Fish ou un double cheeseburger. Le menu Happy Meal, réservé aux enfants et coûtant quatre euros, va lui aussi changer. Il est élargi avec 810 combinaisons possibles. Mais ce n'est pas la plus grosse réjouissance de la journée !

La vedette a été volée par l'annonce d'un nouveau menu McDeal à cinq euros et proposé dans les 1600 fast-foods français. Il contiendra "davantage de bœuf ou de poulet" selon McDonald's France. Au vu de cette présentation, il devrait donc remplacer le menu McSmart lancé en 2023.

Que contient le nouveau menu McDeal de McDonald's ? Le détail des burgers et desserts proposés

Ce nouveau menu à petit prix est composé de quatre produits : un burger "original et généreux", comprenant deux steaks hachés ou deux galettes de poulet pané ou une préparation de poisson pané, une petite boisson et une petite frite. Les amateurs de potatoes semblent donc ignorés...

Mais ce n'est pas tout ! Un produit supplémentaire pourra être selectionné parmi une liste de desserts et de boissons chaudes, détaille le communiqué transmis par McDonald's. En détail, on y trouvera au choix un P'tit Sundae (nature ou nappage caramel ou nappage saveur chocolat), un café espresso ou allongé, un donut, un P'tit milkshake saveur vanille ou fraise, ou encore McPops les petits beignets fourrés déjà ajoutés à la gamme des desserts.

Bien que la baisse du pouvoir d'achat des Français ne s'est "pas encore vue" sur le chiffre d'affaires de la branche française de McDonald's, "on entend de nos équipes sur le terrain, de nos franchisés, qu'il y a une pression globale sur le pouvoir d'achat ", a expliqué PDG de McDonald's France, Jo Sempels, à l'AFP.

"Ce sont les mêmes produits et on n'a rien changé au niveau de la qualité, ni au niveau de l'approvisionnement", a également assuré le PDG. Selon lui, la différence se fera uniquement sur la marge des restaurants. Ces trois offres à prix réduits seront maintenues au moins jusqu'à début 2027, note la marque. Ensuite, une évolution des prix sera entreprise pour les "adapter", explique McDonald's France. Avec à prévoir donc, une augmentation à la clé ?