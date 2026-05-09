Ni la couleur, ni la taille : c'est le seul détail à vérifier pour acheter de bonnes fraises à tous les coups

Oubliez l'odeur, la taille ou la couleur, voici le seul secret à connaître pour acheter des fraises bien sucrées à chaque fois.

Cette année, les fraises sont abondantes dans tous les supermarchés et sur tous les marchés. Fruits préférés des petits comme des grands, elles se mangent aussi bien en tarte, en salade ou seules avec un peu de sucre. Mais pour vraiment en profiter, il faut être sûr d'acheter des fraises de qualité au supermarché.

Et dans cette situation, de nombreux consommateurs font des erreurs. Certains se contentent par exemple de choisir le paquet dans lequel les fraises sont les plus grosses ou les plus rouges, tandis que d'autres tentent d'analyser toutes les facettes du paquet pour trouver une ou plusieurs fraises pourries.

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Mais selon de nombreux cuisiniers, ni la couleur, ni la taille, ni même l'odeur des fraises ne sont les aspects à vérifier pour s'assurer qu'elles sont vraiment bonnes. Selon eux, un petit détail moins évident, mais plus important devrait être connu de tous. Certains pensent que les petits points jaunes ou blancs visibles sur les fraises sont tout bonnement inutiles, alors que c'est eux qui révèlent si les fraises sont bien sucrées et juteuses ou non. Il est d'abord important de savoir que ces minuscules points portent un nom : les akènes. En vérité, ce sont eux les "véritables" fruits du fraisier. La fraise n'étant que le receptacle de ces fameuses graines.

Ces petites graines sur les fraises ne servent donc pas qu'à faire joli. Leur nombre et leur répartition donnent des indications indispensables sur la qualité du fruit que vous achetez. Une fraise qui présente beaucoup de petits points serrés et réguliers a eu le temps de mûrir correctement et est donc plus parfumée. Et inversement !

Ces akènes sont d'ailleurs un véritable atout pour la nutrition. Ils contiennent des fibres, des lipides, des antioxydants ainsi que des minéraux. Bien sûr, la chaire des fraises est elle-aussi très bonne. Elle contient de la vitamine C, beaucoup d'eau et des antioxydants. De quoi éviter de culpabiliser lorsqu'on se ressert au moment du dessert !