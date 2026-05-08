L'huile d'olive de cette marque très populaire est la pire : elle est notée 7/20 par 60 Millions de Consommateurs

Selon les analyses, cette huile d'olive ne devrait pas être consommée.

De nombreux foyers ont pris l'habitude de remplacer le beurre par de l'huile d'olive dans leur cuisine quotidienne. Parfumée, généralement bonne pour le corps et moins grasse, cette dernière a cependant vu sa qualité "se dégrader fortement" a recemment expliqué Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir).

Et l'organisme 60 Millions de Consommateurs confirme. Dans l'un de ses derniers classements, l'association a analysé l'origine, la composition, le nutriscore, le prix et une multitude d'autres aspects pour élire la meilleure, et la pire, huile d'olive du marché français. Et son verdict est très claire : près de 10 points séparent les deux références. Sur la première marche du podium, c'est l'huile d'olive premium de la marque Leos, appartenant au chanteur Patrick Bruel qui se hisse sans aucune concurrence. Elle a satisfait les testeurs experts sur la plupart des aspects. Il est tout de même important de noter qu'il faut débourser l'impressionnante somme de 29,60€ pour une bouteille de 50cl, soit plus de 59€ pour un litre...

Malheureusement, c'est plutôt l'huile d'olive placée en queue de peloton qui a attiré l'oeil des experts. Alors que son prix de 9,50€ par litre est assez satisfaisant, les autres aspects sont alarmants. La référence épinglée est en effet contaminée par des plastifiants, des hydrocarbures et d'autres substances suspectées d'être cancérigènes. Selon 60 Millions de Consommateurs, elle en contiendrait 5 fois plus que la quantité estimée comme acceptable par l'Union Européenne.

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Autre défaut identifié par les spécialistes : le goût. En effet, ces derniers ont relevé un goût de moisi, d'humidité ou terre sur la référence. Selon 60 Millions de Consommateurs, ce goût indésirable pourrait être causé par "un stockage des olives mal isolées de la chaleur". C'est cet aspect, ajouté à tous les autres, qui a poussé les experts à noter l'huile d'olive Eco+ de Leclerc bien en dessous de la moyenne : 7,6/20 seulement.

L'étude rappelle tout de même que toutes les huiles analysées sans exception contiennent au moins un contaminant, et que l'huile d'olive Eco + n'est pas la seule à dépasser les quantités autorisées. Les huiles Carapelli, Carrefour Bio et Monini sont elles aussi concernées. Grand pilier du régime méditerrannéen, l'huile d'olive n'est donc pas toujours si bonne pour la santé.