Ce boulanger l'assure : il n'y a "qu'un seul détail à vérifier" pour reconnaître une vraie boulangerie

Rencontré lors de la Fête du pain 2026, Franck Thomasse explique comment être sûr que l'on achète une vraie baguette fraîche et artisanale.

Une baguette bien moelleuse au petit-déjeuner, un croque-monsieur idéal pour midi, un croissant au beurre encore chaud pour le goûter... La gastronomie française regorge de plaisirs qui rythment les journées des petits et des grands, qu'ils soient gourmands ou non. Même dans les plus petits villages, les boulangeries sont souvent les derniers commerces encore visités par les habitants.

Pourtant, toutes les boulangeries que nous fréquentons ne se valent pas. Qui n'a jamais été déçu par une baguette un peu trop caoutchouteuse, par un pain au chocolat trop sec ou par une brioche beaucoup trop cuite ? La plupart du temps, cette déception vient du fait que vous n'achetez pas votre pain ou viennoiseries dans de vraies boulangeries. Rencontré par Linternaute.com, Franck Thomasse, président des Boulangers du Grand Paris et président des Boulangers des Hauts-de-Seine, indique que ces "fausses" boulangeries ne travaillent pas à partir de produits frais et se contentent uniquement de cuire les préparations.

Mais alors, comment reconnaître une véritable boulangerie ? Selon le professionnel, toutes les informations nécessaires sont contenues dans le nom. "Si l'établissement détient l'enseigne boulangerie, c'est que le boulanger pétrit et cuit sur place", explique Franck Thomasse. En effet, cette appellation encadrée juridiquement depuis 1998 est un véritable gage de qualité. Elle assure également que la mise en forme et la fermentation sont faites sur place. Enfin, le commerce ne doit pas utiliser de pâte surgelée prête à cuire. Et quand on trouve le mot "fournil", est-ce le signe que le pain est cuit de manière artisanale ?

Franck Thomasse à la Fête du pain 2026 © Linternaute.com

Non, les "fournils", "dépôts de pain" et autres "terminaux de cuisson" ne doivent pas être considérés comme de véritables boulangeries. "Un boulanger qui ne fabrique pas son pain, qui reçoit du congelé, n'a pas le droit à l'appellation boulangerie", confirme Franck Thomasse, président du Syndicat des Boulangers du Grand Paris.

De même, le spécialiste rappelle l'importance des labels pour distinguer les meilleures boulangeries. "Le label Boulangerie de France indique que le boulanger fabrique tous ses produits de A à Z dans la boulangerie. C'est un autre gage de qualité", indique-t-il. Un charte stricte en matière d'hygiène, d'accueil ou encore d'affichage clair des prix doit être respectée pour obtenir ce label. "Les invendus doivent être donnés à des associations, l'équipe doit être composée d'au moins une personne en formation... C'est très précis", ajoute l'expert. De quoi être sûr de déguster une vraie baguette dans la plus pure des traditions culinaires françaises !