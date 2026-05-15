Les bananes restent jaunes sans pourrir pendant 15 jours si elles sont conservées avec cet ingrédient très courant

Il existe un moyen de prolonger la conservation des bananes. Tout se joue dans le choix du lieu de rangement.

Les bananes sont appréciées de tous pour leur goûts, mais détestées par de nombreux consommateurs car elles sont presque impossibles à conserver longtemps. Qu'on les range dans le réfrigérateur ou dans la corbeille à fruits, elles noircissent et pourrissent en quelques jours à peine.

Il existe tout de même quelques astuces à connaître et à appliquer pour pouvoir les déguster plus longtemps. Commençons d'abord par l'environnement dans lequel il est possible de conserver les bananes. Il est déconseillé de placer les banances dans la même corbeille que les pommes, les poires, ou les abricots et les prunes, qui risqueraient de les faire pourrir plus vite que prévu. En effet, ces derniers, complétés par les figues, les coings, les tomates ou encore les pêches sont des fruits climactériques. Ils produisent et relâchent de l'éthylène, un gaz qui déclenche une série de réactions chimiques favorisant la maturation prématurée des autres fruits.

Attention, les bananes sont elles-même climactériques. Ainsi, il vaut mieux ne pas les ranger avec d'autres fruits qui n'apparaissent pas dans cette liste. Les experts proposent ainsi de disposer les bananes sur une assiette loin des autres. Eloignez la aussi des sources de chaleur autant que possible. Le four, le frigo ou les plaques de cuisson peuvent eux aussi les faire mûrir trop vite.

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Mais l'astuce de l'assiette ne sera malheureusement pas suffisante pour conserver vos bananes plus longtemps. Pour leur permettre de gagner 2 à 3 jours supplémentaires, vous pouvez envelopper la tige commune des bananes dans du film plastique par exemple. Ce petit coup de pouce supplémentaire permettra de ralentir l'émission d'éthylène et donc, la maturation. Une technique d'autant plus efficace si les fruits sont encore un peu verts.

Evitez enfin de mettre les bananes très mûres au frigo. La peau risquerait de noircir et de moins protéger la chair du fruit. A la place, accrochez-les à un crochet porte bananes ou suspendez-les. L'air ciculant autour de la grappe évite une fois de plus qu'un côté mûrrisse et pourrisse. Avec ces techniques approuvées, vous êtes sûrs de profiter de vos bananes pour longtemps.