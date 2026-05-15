Fini les magasins avec parking : Lidl change de plan pour ouvrir 400 nouveaux supermarchés

Lidl a dévoilé sa nouvelle stratégie pour atteindre 2000 magasins en France d'ici 2035. L'enseigne vise des endroits très différents de ses supermarchés actuels.

On le sait peu mais Lidl est le plus souvent propriétaire des murs de ses magasins en France. L'enteprise a même une branche dédiée, Lidl Immobilier, et un site internet spécifique qui dévoile sa stratégie auprès des investisseurs. Il le faut car Lidl a aujourd'hui un problème : ouvrir de nouveaux supermarchés peut être corsé en France en raison des lois sur l'artificialisation des sols et les difficultés à obtenir de nouvelles autorisations de construction.

La firme en a fait les frais, par exemple à Lannion en Bretagne avec un refus de permis de construire qui a fini en justice... où Lidl a perdu en cour d'appel face à la mairie en novembre 2025. Or Lidl vise traditionnellement les nouvelles zones d'activité et les périphéries des villes moyennes ! Résultat, Lidl, qui tenait ses Immo Days devant une cinquantaine de partenaires immobiliers le 12 mai dernier, a dévoilé une nouvelle stratégie, relayée le vendredi 15 mai par le magazine LSA.

La stratégie globale de conquête de Lidl était déjà connue : poursuivre les ouvertures pour atteindre 2000 supermarchés sur le sol français d'ici 2035. Comme l'enseigne allemande en possédait 1630 en ce début d'année 2026, l'objectif est donc d'en ajouter environ 400 en dix ans avec une moyenne de 40 ouvertures par an. "80 à 82% de nos magasins sont situés à moins de dix minutes de chacun des Français. L'objectif est d'arriver à 100%", souligne à LSA Bruno Caillet, directeur exécutif immobilier de Lidl France.

Fini le Lidl implanté dans les ZAC, et collé aux boulangeries Marie-Blachère ? Presque ! L'entreprise a ainsi déjà tenté des coups pour récupérer des surfaces existantes : les fermetures en cascade de magasins Casino en septembre 2024 ont créé des opportunités inédites pour elle. À Niort par exemple, l'ancien hypermarché Géant Casino de 14 200 m² a été divisé entre plusieurs enseignes. Lidl s'est installé sur 990 m² avec une ouverture prévue pour novembre 2026 comme relayé par La Nouvelle République en juillet dernier.

De nouveaux Lidl en centre-ville et près de rues commerçantes ? Possible, c'est même déjà le cas à Lyon ou Paris

Lidl a également déjà repris 19 magasins Auchan pour ouvrir de nouveaux supermarchés comme à Marquette-lez-Lille, Nemours, Saint-Pierre-des-Corps, Gradignan, Voiron ou Antibes mais aussi à Lyon, Grenoble ou Bordeaux. De quoi encore un peu plus tisser sa toile autour des grandes villes...

Et ça va continuer ! Lidl a aussi repris l'implantation de trois Monoprix en région parisienne, à Argenteuil, Chatou et au Pecq, trois villes qui illustrent la stratégie de Lidl autour des villes de 30 000 à 40 000 habitants, quitte à changer de type d'implantation. "Nous sommes agiles et sommes ouverts à tous les types de surfaces. Nous pouvons faire des compromis en ouvrant en pied d'immeuble dans des zones de chalandise particulièrement denses", explique Bruno Caillet à LSA.

Dans ces zones urbaines, le modèle Lidl tend donc à évoluer, par exemple en ne proposant plus la même surface de vente ou en n'offrant plus le traditionnel parking indispensable pour ses magasins situés dans les zones d'activité en périphérie des grandes villes. Un dernier exemple ? Paris, qui représente un tout autre défi pour Lidl. Deux ouvertures majeures y sont programmées avant la fin de l'année. La capitale comptera alors 22 magasins Lidl. Selon LSA, le premier remplacera un ancien magasin Habitat place de la République sur 1550 m², avec une configuration atypique : 300 m² au rez-de-chaussée entièrement dédiés aux caisses et le sous-sol pour l'espace de vente...