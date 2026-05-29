La saison des cerises est lancée, voici comment éviter qu'elles pourrissent

Il existe quelques petits "trucs" à connaître pour profiter de bonnes cerises toute la saison.

Les cerises font partie des fruits si rares qu'on les attend toute l'année. Et quand leur moment est enfin arrivé, il est important de connaître les bonne pratiques pour les conserver. Une seule erreur pourrait causer la pourriture précoce de tout votre stock. Voici quelques astuces de spécialistes pour les garder plus longtemps.

Bien qu'elle ne se mange pas, la tige des cerises doit toujours rester en place. "Elle joue un rôle protecteur contre l'humidité et prolonge la conservation des cerises", explique le site internet spécialisé Quitoque. "Il est aussi préférable de conserver les tiges intactes si vous envisagez de les garder quelques jours à température ambiante." Même chose pour le noyeau. Ce dernier est une garantie de fraîcheur, si vous le retirez, assurez-vous de consommer vos cerises dans les quelques heures qui suivent.

Et qu'en est-il du nettoyage ? "Il n'est pas conseillé de laver les cerises avant de les stocker", explique Quitoque. L'eau est en effet un gros facteur de risque pour l'apparition de moisissures. "Il est donc préférable de les conserver telles quelles et de ne les laver qu'au moment de les consommer ou de les transformer" A bon entendeur.

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En revanche, si vous prévoyez de congeler vos fruits, les experts de Quitoque recommandent de bien les rincer, puis de les sécher avec attention. Ce processus rapide mais important permet d'éviter la formation de cristaux de glace. Ces derniers sont redoutables car ils déteriorent la texture du fruit.

"Le choix du récipient est essentiel pour une bonne conservation", explique Quitoque. Si vous avez acheté des cerises déjà très mûres, stockez-les dans un contenant hermétique. Si elles sont encore jeunes, "une boîte ajourée peut suffire à éviter l'accumulation d'humidité. C'est un moyen simple de limiter les chocs et les taches, notamment lorsqu'on manipule les cerises lavées ou délicatement mûres." Maintenant que vous disposez de toutes ces astuces de pro, il ne nous reste qu'à vous dire "bon appétit !"