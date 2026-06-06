Votre pain durcit rapidement ? Vous commettez probablement cette erreur de conservation fatidique

Voici l'astuce à connaître pour garder du pain bien frais et moelleux pendant plusieurs jours.

Vous en avez assez de devoir jeter toutes vos baguettes de pain à peine entammées car elles sont déjà rassies ? Si ce vieillissement prématuré a lieu, c'est parce qu'au fil du temps, le pain libère progressivement de l'eau qui remonte à la surface et s'évapore. Et c'est comme cela que votre baguette achetée quelques heures auparavant seulement devient sèche et immangeable.

De nombreuses astuces sont connues pour essayer d'enrayer ce problème. Alors que ces dernières sont plus ou moins efficaces, l'une d'elles doit absolument être évitée. En plus de risquer de donner un goût désagréable à votre baguette ou à votre boule, elle risquerait de les faire vieillir encore plus vite. Mais alors, quelle est cette erreur à éviter à tout prix ? Il s'agit de stocker le pain au frigo. En effet, le rassiment du pain est accéléré à partir de... 4 degrés, la température précise de nombreux réfrigérateurs.

Mais ce n'est pas tout. Selon de nombreux experts, conserver le bain dans un sachet en plastique n'est pas non plus une bonne idée. Le pastique risquerait de donner du goût à la baguette et de la rendre caoutchouteuse, ce qui n'est pas bien mieux que du pain sec.

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A l'inverse, vous pouvez faire le choix de laisser la baguette dans le sachet en papier kraft dans lequel elle vous a été vendue. Et non, ce dernier n'est pas là que pour évitez que vous mettiez de la farine sur votre chemise. "Cette méthode fonctionne très bien pour les pains rustiques à croûte dure et permet de conserver le pain frais jusqu'à deux jours", explique le site internet La boulangerie du coin. "Il suffit de garder le sac bien fermé et de le conserver à l'abri de la lumière directe du soleil."

Moins répandus mais tout aussi efficaces, les sacs à pain sont aussi de vrais alliés pour conserver le pain plusieurs jours. "Ils gardent votre pain hermétiquement fermé tout en laissant juste assez d'air pour que le pain respire", explique le spécialiste. Vous n'avez pas de sac à pain en tissu ? Pas de panique. En enveloppant le pain dans un torchon propre, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats.

La dernière alternative ? La boîte à pain evidemment. En inox ou en bois, cette dernière remplit le même cahier des charges. L'intérieur d'une boîte à pain bénéficie en effet d'une circulation d'air suffisante pour empêcher la formation de moisissures et d'une humidité suffisante pour que le pain reste moelleux. "Il est préférable de ne pas mettre plus d'une miche dans la boîte à pain. Plus il y a de pain, plus l'humidité commencera à s'accumuler dans la boîte", prévient tout de même le site spécialisé. A bon entendeur, et bon appétit !