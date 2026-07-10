McDonald's : burgers et nouveaux produits, dates, cadeaux, prix… Tout savoir sur les nouveautés de l'été

McDonald's relance sa campagne "Croquez le monde", composée de 6 nouvelles recettes venues d'autres pays. Goût, prix, dates, cadeaux... Voici tout ce qu'il faut savoir.

Comme chaque année, l'enseigne de fast-food McDonald's fait revenir sa campagne "Croquez le monde" composée d'une sélection de recettes proposées dans les McDonald's du monde entier. Cet été, 6 nouveaux produits débarquent pour deux mois. Boisson, burgers, sauces, glace... L'offre est très variée.

Quelles sont les nouveautés McDonald's de l'été cette année ?

Deux burgers, un wrap, une sauce, une boisson et un dessert composent les recettes sélectionnées pour la campagne "Croquez le monde" de 2026. Elles viennent du Maroc, d'Italie, du Japon, d'Allemagne, du Royaume-Uni, et d'Australie.

Quels sont les nouveaux burgers McDonald's de l'été ?

Le burger Philly Cheese Stack (Royaume-Uni) est le premier burger de la liste. Il contient un steak, des oignons, du fromage en plus d'une sauce fromagère.

Le Big Rösti Chicken (Allemagne) est proposé à base de pommes de terre, d'oignons et de bacon au goût fumé très prononcé.

Les 6 nouveautés de la campagne "Croquez le monde" © McDonald's

Disponibles dans tous les points de vente depuis le 7 juillet 2026, les six nouvelles recettes resteront en vente jusqu'au 17 août 2026.

A quel prix sont vendus les nouveaux produits McDonald's ?

Côté prix, impossible de communiquer à l'échelle nationale. Chaque restaurant franchisé peut décider des tarifs qu'il applique en fonction de sa région et de la popularité des produits. Il faudra donc se rendre dans l'un des points de vente pour découvrir les tarifs appliqués chez vous. Dans un McDonald's situé dans le 9e arrondissement de Paris, nous avons pu constater que le Philly Cheese Stack est le produit le plus cher, avec un prix de vente de 9,80 €. Le Big Rosti Chicken suit avec ses 8,80 €. Le Wrap harissa et sa version veggie sont vendus 7,40 € tandis que le McFlurry coûte 4,80 €. Attention, ces prix sont ceux de la capitale. Il y a de fortes chances qu'ils soient moins élevés dans le reste du pays.

Des cadeaux proposés avec les nouveaux produits McDonald's

Cette année, l'enseigne mise sur de nouveaux cadeaux pour les enfants. 4 livres colorés, orientés autour du voyage, seront à collectionner dans les menus Happy Meal. Le Japon, le Sénégal, le Brésil et l'Italie sont à l'honneur de ces ouvrages Hachette Jeunesse remplis d'énigmes, de labyrinthes et de défis en tout genre. Attention, ces livres ne seront disponibles qu'à partir du 14 juillet 2026.

A partir du 13 juillet 2026, les membres du programme de fidélité McDonald's pourront quant à eux échanger leurs points contre un tube de sauce Royal Deluxe ou deux serviettes, l'une rose et l'autre bleue, inspirées du Mc Flurry.