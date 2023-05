Un grand chef l'explique : vous ne devriez jamais cuire des saucisses au barbecue

Vous faites partie de ceux qui cuisinent des saucisses au barbecue dès que le temps le permet ? Ce n'est vraiment pas idéal pour obtenir le meilleur goût, en tout cas selon ce grand chef...

S'il y a une chose que beaucoup de Français ont en commun, c'est bien leur amour pour le barbecue. Cependant, il se pourrait que vous deviez envisager de changer de méthode de cuisson à l'avenir... au moins pour vos saucisses. C'est l'ancien chef cuisinier de la reine Elizabeth II, Jeff Baker, qui l'affirme. Selon lui, vous ne devriez jamais cuire des saucisses sur un barbecue.

Jeff Baker a expliqué que l'utilisation du barbecue ou du four est "la voie vers une mauvaise saucisse". Premier problème, la cuisson est inégale : la chaleur intense et directe d'un barbecue peut provoquer une cuisson inégale des saucisses, avec des parties brûlées à l'extérieur et d'autres insuffisamment cuites à l'intérieur. Ensuite, lorsque vous faites cuire des saucisses au barbecue, il y a un risque accru de perte de jus et de saveur, surtout si vous les piquez à l'avance. Cela peut entraîner des saucisses sèches et moins savoureuses. Enfin, la mauvaise caramélisation : selon Jeff Baker il faut permettre à la graisse contenue dans les saucisses de fondre et de se caraméliser pour obtenir le meilleur goût. Cette technique n'est pas possible sur un barbecue, ce qui peut compromettre la saveur et la texture des saucisses.

Le grand chef a partagé sa méthode pour préparer les saucisses "parfaites". Selon Jeff Baker, vous devriez toujours cuire vos saucisses dans une poêle – et ne jamais les piquer à l'avance. Si vous le faites, le jus s'échappera, les laissant sèches. Le mieux est d'utiliser une poêle antiadhésive, réglée sur feu doux à moyen. "Faire mijoter longuement à feu doux permettra de les cuire correctement, de sorte que la graisse fonde et se caramélise dans la poêle", dit-il.

"En les retournant régulièrement, vous garantissez que les saucisses auront une belle couleur dorée", dit-il. Jeff Baker recommande 10 à 12 minutes pour une saucisse traditionnelle épaisse et une cuillère à café de graisse de canard ou d'oie pour les faire cuire. Etes-vous d'accord ou faites vous partie des inconditionnels des saucisses au barbecue ? Dites nous tout sur notre post Facebook en cliquant ici.