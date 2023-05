Un expert en psychologie révèle 7 phrases toxiques que les personnes 'hautement insécurisées' utilisent toujours — et comment y faire face

Les personnes hautement insécurisées sont parmi les types de personnalités les plus difficiles à gérer, déclare Stefan Falk, expert en psychologie, qui a passé 30 ans à coacher des membres d'équipe et des PDG. Il partage les phrases que les personnes insécurisées utilisent toujours — et comment réagir.

Stefan Falk est un consultant en leadership qui étudie la psychologie du lieu de travail et a passé plus de 30 ans à aider des milliers de personnes à naviguer dans des relations difficiles. Il a constaté que l'un des types de personnalités les plus difficiles à gérer est celui des personnes hautement insécurisées. Ce sont des gens qui trouvent du confort dans des environnements stables et prévisibles. Ils préfèrent la sécurité et détestent les changements. Pourtant, le changement est une nécessité pour le succès. Malheureusement, il a vu de nombreuses équipes et organisations échouer à cause d'une personne hautement insécurisée qui faisait obstacle. La première étape pour empêcher les choses de s'aggraver est de savoir comment les identifier.

Êtes-vous en train de gérer une personne hautement insécurisée ? Voici sept choses que les personnes hautement insécurisées disent quand elles sentent qu'un changement se profile :

"Je n'ai pas le temps pour ça. Mes autres priorités sont plus importantes."

En général, ce n'est pas qu'ils manquent de temps ; c'est qu'ils ne savent pas comment le gérer efficacement. Et ils ont rarement des stratégies délibérées ou conscientes pour prioriser leurs tâches. "J'ai déjà essayé ça [ou quelque chose de similaire], mais ça n'a pas fonctionné."

Cette affirmation est souvent un mensonge pur et simple. Les personnes insécurisées n'essaient pas de nouvelles choses. Au mieux, elles parlent d'essayer de nouvelles choses. "C'est juste une autre façon pour la direction de supprimer des emplois."

Les personnes hautement insécurisées qui ne croient pas être appréciées au travail peuvent devenir paranoïaques. Elles peuvent soupçonner que quelqu'un, le plus souvent ceux en position de direction, cherche à les "avoir". "C'est une idée stupide. Tout fonctionne bien comme ça."

Quand une personne hautement insécurisée a une réaction forte et négative à une nouvelle initiative, cela peut être un signe qu'elle réalise qu'elle va devoir mettre plus d'effort dans son travail, et cela la menace. "Cela peut fonctionner pour d'autres, mais pas pour moi."

Les personnes insécurisées ont tendance à exagérer leur singularité et l'unicité des conditions entourant leur travail. "Ne pourrions-nous pas penser à autre chose ? Je ne suis pas convaincu par ça."

C'est généralement une tentative pour retarder et éviter complètement tout vrai changement ou amélioration. La solution alternative que la personne insécurisée suggère est généralement plus ou moins une continuation du même comportement. "Il est évident que celui qui a eu cette idée n'a aucune idée de la complexité de mon travail."

Si une personne prétend que ce qu'elle fait est trop difficile et ne peut être compris par quelqu'un d'autre, cela signifie seulement qu'elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle fait. Ou elle peut éviter d'être transparente parce qu'elle a quelque chose à cacher.

Comment gérer une personne hautement insécurisée ?

La chose la plus importante que vous pouvez faire est de développer un sens de la compassion pour vos collègues insécurisés. Avoir des pensées sombres et négatives à leur sujet ne vous mènera nulle part. Trouvez un équilibre entre être soutenant et exercer une dureté bienveillante. Maintenez un sentiment de positivité et de sérénité, mais ne montrez pas que vous les plaignez. Les personnes insécurisées réagissent souvent sans une réflexion ou une compréhension plus profonde de ce à quoi elles réagissent.

Si elles n'obtiennent de vous qu'une réponse réconfortante, cela pourrait les amener à croire qu'elles ont raison d'avoir peur ou d'être réactives, sans se questionner sur le pourquoi. Et n'acceptez pas les excuses. Cela ne fera que faciliter leur maintien dans leurs habitudes. Au lieu de cela, suivez ce mantra : "Une excuse est une affirmation, et une affirmation doit être prouvée pour être vraie."

Posez des questions pour percer à jour leur argumentation, et amenez-les à identifier ce qui est réellement vrai à ce moment-là. Cette méthode peut les aider à comprendre que leurs excuses peuvent être un obstacle à ce qu'ils peuvent accomplir s'ils affrontent leurs peurs.