L'Europe veut bannir certaines capsules de café, voici celles qui seront concernées

Un projet de loi sur les emballages et les déchets d'emballage pourrait changer à jamais notre manière de consommer du café. Car certaines capsules sont sur la sellette pour des raisons environnementales.

Les capsules de café sont en danger en Europe. La Commission européenne a proposé une interdiction, qui est largement passée inaperçue du grand public. Le projet de nouvelle loi de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballage stipule que les capsules de café ne pourront plus être mises sur le marché à moins qu'elles ne soient compostables. Cela signifie que les capsules actuelles en aluminium ou en plastique ne seraient plus autorisées.

Une telle interdiction aurait probablement des conséquences pour les consommateurs de café. En effet, le leader du marché, Nespresso, et d'autres fournisseurs devraient réorienter complètement leur activité de capsules dans le plus grand marché du café du monde. L'interdiction prévue par l'UE frappe une corde sensible : les capsules de café en aluminium ou en plastique sont considérées comme nuisibles à l'environnement car elles finissent souvent à la poubelle. Par exemple, en 2018, l'organisation environnementale allemande Deutsche Umwelthilfe a lancé une campagne pour une interdiction européenne des capsules de café.

On ne sait pas encore si l'interdiction proposée par la Commission européenne passera le cap du processus législatif au Parlement et au Conseil de l'UE. La proposition est par exemple combattue par l'association professionnelle European Coffee Federation, dont fait partie le leader du secteur Nestlé. L'association argumente qu'une interdiction des capsules en aluminium et en plastique n'apporterait rien du point de vue de l'environnement. De plus, les capsules compostables ne sont pas une solution miracle, car elles nécessitent elles aussi la mise en place d'une infrastructure de recyclage. Dans certains pays comme l'Allemagne, les capsules compostables ne peuvent pas encore être jetées dans la poubelle verte en raison de problèmes de recyclage.

Interrogé à ce sujet, Nestlé souligne que le groupe a déjà investi plus de 300 millions de francs dans le recyclage des capsules en aluminium. Pour atteindre l'objectif d'une économie circulaire, il faut à la fois recycler et composter. Jusqu'à présent, le taux de recyclage des capsules Nespresso varie toutefois fortement d'une région à l'autre. Il n'est ainsi qu'en moyenne de 30 pour cent au niveau mondial.

Faut-il blâmer les capsules de café pour leur impact environnemental ? Les scientifiques ne sont pas si sûrs de ça. Dans une récente étude non publiée par des chercheurs de l'Université du Québec au Canada, l'impact climatique de quatre méthodes de préparation du café a été comparé : café filtre, cafetière à piston (French Press), capsules de café et café soluble. Ces chercheurs ont pris en compte l'ensemble du cycle de vie du café, de la plantation à la préparation et à l'élimination finale.

Selon l'étude, le café filtre classique au Canada a la plus grande empreinte carbone (exprimée en équivalents CO2). Viennent ensuite la cafetière à piston et les capsules de café. Le café soluble est le plus performant. Alors, pourquoi les capsules de café obtiennent-elles une note aussi bonne ? Le facteur clé est la quantité de café moulu utilisé et l'énergie nécessaire à la préparation. L'étude canadienne place le café filtre en dernière position, car cette méthode nécessite le plus de café moulu par tasse et beaucoup d'énergie pour chauffer et maintenir l'eau chaude. Cela ne signifie pas pour autant que les capsules de café sont sans problèmes. Les capsules en aluminium ou en plastique sont difficiles à recycler et sont souvent jetées dans les déchets ménagers, finissant ainsi dans les décharges.