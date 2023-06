Voici la différence d'âge idéale pour que l'amour dure le plus longtemps possible

On entend souvent que l'âge n'est qu'un nombre et n'a pas d'importance. Mais si l'on en croit les experts, il existerait en fait un écart d'âge idéal entre vous et votre partenaire.

Une nouvelle étude de l'Université Emory à Atlanta conclut que les couples ayant un écart d'âge de cinq ans ou plus ont 18 % de chances en plus de se séparer que les partenaires qui sont plus proches en âge. Les experts ont conclu que plus l'écart d'âge entre vous et votre partenaire est grand, plus il est probable que cela se termine par une séparation.

Par exemple, les partenaires ont 39% de chances en plus de se séparer s'ils ont plus de 10 ans d'écart. Si l'écart d'âge atteint 20 ans, il y a une probabilité de 95% que la relation se termine par une rupture.

Alors que les chercheurs ont découvert que le risque de rupture augmentait progressivement avec l'écart d'âge, ils ont également trouvé l'écart d'âge idéal entre les partenaires : il s'avère être d'un an ou moins. Si vous et votre partenaire êtes nés à moins de 12 mois d'intervalle, les chances de divorce ne sont que de trois pour cent !

"Il se peut simplement que les couples présentant ces caractéristiques soient en moyenne plus susceptibles de divorcer pour d'autres raisons", explique Hugo Mialon, l'un des chercheurs de l'étude. Il n'est donc pas nécessaire de craindre le divorce à la prochaine dispute si l'écart d'âge dans le couple est de plus de cinq ans.

Selon le site Forskning.no, l'écart d'âge moyen entre un homme et une femme dans un couple hétérosexuel est de 2,5 ans. Ce chiffre n'a pas changé depuis la fin des années 80, selon les statistiques de l'office central des statistiques.

Les résultats de l'étude de l'Université Emory sont corroborés par une autre étude de 2017. Celle-ci confirme que les hommes et les femmes rapportent une plus grande satisfaction dans le mariage avec des conjoints plus jeunes, mais que cette satisfaction diminue avec le temps dans les mariages avec un écart d'âge significatif entre les partenaires.

L'étude de 2017 conclut que les couples du même âge ont les meilleures chances de réussir une relation durable. Alors, prêt à reconsidérer l'âge de votre prochain rendez-vous ?