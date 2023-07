Une étude révèle que regarder régulièrement son smartphone pourrait nuire aux mariages

Ignorer son partenaire en se concentrant sur son smartphone produit un effet sur la satisfaction conjugale des couples. Et il n'est pas positif...

Une équipe de psychologues de l'Université Niğde Ömer Halisdemir a trouvé des preuves montrant que les couples mariés qui pratiquent régulièrement le "phubbing" (le fait d'ignorer l'autre personne en regardant régulièrement son smartphone) ont une satisfaction conjugale moindre que ceux qui ne le font pas. Dans leur étude, publiée dans la revue Computers in Human Behavior, Suat Kılıçarslan et İzzet Parmaksız ont envoyé des questionnaires à des couples mariés en Turquie et ont compilé les résultats de ceux qui ont été renvoyés.

L'avènement du smartphone a entraîné l'apparition de comportements jamais vus auparavant chez l'homme - des personnes devenant collées à un appareil externe. Les sociologues ont remarqué que de tels changements ont un impact - certaines personnes se sentent moins seules parce qu'elles sont toujours "connectées". D'autres se sentent plus isolées parce qu'elles ne semblent jamais se connecter directement avec qui que ce soit.

Et maintenant, il semble qu'un nouveau comportement ait été identifié - le "phubbing", ou l'ignorance par le téléphone - où les gens interrompent les conversations avec les autres à proximité pendant qu'ils parlent ou envoient des messages sur leur téléphone. Si deux personnes le font l'une à l'autre, on parle de double-phubbing.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont exploré l'impact que le phubbing pourrait avoir sur les mariages. Pour ce faire, ils ont créé des enquêtes pour associer la proximité dans un mariage à l'utilisation du téléphone. Ils en ont envoyé des centaines à des personnes mariées en Turquie et en ont reçu 712 en retour, presque à moitié, de sexe masculin à féminin. L'âge moyen était de 37 ans.

Les chercheurs ont trouvé un schéma - les couples qui ont signalé plus de phubbing à la maison ont également signalé moins de satisfaction dans leur mariage. Ils notent que leurs résultats ont du sens. Les gens ont tendance à ne pas bien réagir lorsqu'ils sont ignorés. Ils n'ont pas discuté de la possibilité que les partenaires moins satisfaits soient plus enclins à ignorer leur conjoint par le biais de leur téléphone. Ils notent cependant que le problème peut être facilement résolu : les couples mariés peuvent essayer d'éteindre leurs téléphones plus souvent.