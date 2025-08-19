Cet ex-employé de McDonald's avertit : ces trois produits sont à éviter absolument

Selon stilakilla18, les mesures d'hygiènes sont rarement respectées concernant un type de produit du célèbre fast-food : les boissons. En effet, selon lui, les machines servant à les servir ne sont pas toujours très propres. C'est notamment le cas d'une pièce essentielle et en contact direct avec vos breuvages : la buse d'éjection. "Vous voulez savoir combien de fois j'ai vu quelqu'un nettoyer la buse des boissons ?", annonce-t-il sur Reddit.

L'ancien employé affirme qu'au cours de ses cinq années de service, la buse de la machine n'avait été nettoyée... qu'à deux reprises ! Les sodas ne sont pas les seuls touchés. L'utilisateur du forum a également ciblé les boissons chaudes et glacées : "Vous ne voulez même pas savoir quels déchets sortent des boissons spéciales comme le frappé ou le latte (...) Même en étant nettoyé chaque semaine, ce qui arrivait rarement, j'ai passé un temps fou à réparer/nettoyer notre machine à frapper et à smoothie".

Les boissons comme les milkshakes devraient être évitées pour cette raison et "il en va de même pour la glace", annonce l'ancien employé du géant du fast-food. Même si cela n'était pas entièrement dû à l'hygiène, l'utilisateur de Reddit a affirmé que le tuyau "était constamment bouché" et qu'il était réparé "trois fois par jour". Ce problème récurrent avec les glaces chez McDonald's est d'ailleurs devenu un sujet de plaisanteries sur les réseaux sociaux outre-Manche, les internautes rappelant que les machines sont très régulièrement hors service, même en période de fortes chaleurs...