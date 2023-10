Recette délicieuse de pommes de terre au four : on va se régaler pour moins de 2 euros la portion

Vous recherchez une recette rapide à petit prix? Découvrez à quel point un repas économique peut être savoureux avec cette sublime recette de pommes de terre au four avec crème aigre et lardons. Tout le monde à table sera conquis!

Quand il s'agit de cuisiner à moindre coût, nous ne pouvons pas passer à côté d'un ingrédient en particulier: la bonne vieille pomme de terre. Elle est non seulement polyvalente, mais elle rassasie longtemps et on peut acheter un kilo pour moins de deux euros. De plus, elle est également appréciée des enfants, un critère essentiel lorsqu'on cuisine pour la famille. Alors la recette d'aujourd'hui rend hommage à la pomme de terre. Ces délicieuses pommes de terre au four sont faciles à préparer, extrêmement savoureuses, et nécessitent peu d'ingrédients. Par portion, elles coûtent moins de 2 euros.

Pour 4 portions, vous aurez besoin de:

4 très grosses pommes de terre à chair farineuse

2 pots de crème aigre

Sel et poivre

1 cuillère à soupe de ciboulette surgelée

1 cuillère à café de sucre

1 cuillère à soupe de vinaigre

1 petit paquet de fromage râpé

1 paquet de lardons

Voici comment faire:

1. Lavez les pommes de terre et brossez-les soigneusement. Remplissez la bouilloire d'eau et portez à ébullition. Placez les pommes de terre dans une casserole, ajoutez l'eau bouillante et faites cuire pendant environ 15 minutes. Puis égouttez, séchez avec du papier absorbant et enveloppez dans du papier aluminium.

2. Préchauffez le four à 200°C en mode convection. Placez les pommes de terre sur la grille du milieu et faites cuire au four pendant environ 20 minutes. Vérifiez avec un couteau pour voir si elles sont bien tendres après la cuisson.

3. Pendant la cuisson des pommes de terre, préparez la garniture. Commencez par mélanger la crème aigre, le sel, le poivre, la ciboulette, le sucre et le vinaigre pour faire la sauce. Puis faites revenir les lardons dans une poêle.

4. Avec des gants, sortez les pommes de terre du four et ouvrez-les en longueur à travers le papier aluminium. Ouvrez-les doucement. Si vous le souhaitez, saupoudrez de fromage et faites fondre brièvement au four. Retirez ensuite les pommes de terre, garnissez avec la crème aigre maison, un peu de ciboulette, les lardons frits et du fromage. C'est prêt!

Ce qui est intéressant avec cette recette des pommes de terre au four, c'est que vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Essayez une version végétarienne en remplaçant les lardons par des dés de poivron. Ils apportent une fraîcheur merveilleuse et sont bien croquants. Comme alternative à la crème aigre, vous pouvez préparer une garniture au pesto. Mélangez simplement la crème aigre avec deux cuillères à café de pesto et garnissez les pommes de terre. Saupoudrez de mozzarella râpé pour finir.