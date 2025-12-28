Pourquoi nous donne-t-on un verre d'eau quand on commande un café ? Il y a une raison bien connue des serveurs

Pourquoi, au café comme au restaurant, l'espresso est-t-il généralement accompagné d'un verre d'eau ?

C'est une routine bien connue de nombreux Français En terrasse, en salle ou même au comptoir, la commande est simple et répétée tout au long de la journée "un café s'il vous plait." Quelques minutes plus tard, la tasse chaude tant désirée arrive. Mais sur le même plateau se tient parfois un petit verre d'eau. Vous ne l'avez pas demandé mais il arrive quand même, et il ne vous sera évidemment pas facturé.

N'y voyez pas un cadeau institué par votre restaurant ou café favori ou un quelconque traitement de faveur. Mais alors à quoi sert vraiment ce verre d'eau ? À se rafraichir après s'être brulé le palais ? À diluer la boisson trop forte ? À remplacer le sucre ? Eh bien, aucune de ces réponses n'est vraie en réalité. Si le café n'est pas servi seul, c'est en fait une question de tradition.

La première raison serait purement d'ordre gustatif. Boire un peu d'eau avant votre espresso pourrait aider à nettoyer le palais. En Italie, où l'espresso comme le ristretto sont rois, cette coutume est ainsi un moyen de mieux percevoir les arômes de votre café.

C'est sans doute la raison la plus simple à partager mais sachez que cette pratique est aussi accompagnée de son lot de légendes et mythes en tout genre. L'une d'entre elles rappelle que l'eau potable était une denrée rare en France aux XVII et XVIIIe siècles. Les habitants de nombreuses villes se méfiaient donc de l'eau qu'ils buvaient pour ne pas tomber malades.

Pour prouver leur standing et leur richesse, certaines grandes villes faisaient installer des réseaux de sanitarisation destinés à la nettoyer. Pour gagner la confiance des notables et leur faire comprendre que l'eau servie était potable et sans risques et que leur café, boisson de la noblesse, était également de grande qualité, plusieurs établissements servaient un verre d'eau à côté du café, boisson également très appréciée par les intellectuels de l'époque.

© 123 rf

Dans le monde arabe, il était d'usage de servir de consommer les deux liquides dans un ordre bien établi : d'abord l'eau, puis le café. La gorgée d'eau servait à étancher la soif, à combattre l'effet diurétique du cadé mais aussi humidifier la bouche desséchée par le climat et la libérer des goûts désagréables. La légende, invérifiable cette fois, raconterait que les espions étrangers ignoraient cette coutume. Ils prenaient généralement d'abord du café puis l'eau pour se rafraichir. Grâce à cette erreur, les locaux savaient instantanément qui était avec et qui était contre eux.

Aujourd'hui, toutes ces histoires n'ont plus vraiment lieu d'être, en grande partie parce que la plupart des pays sont équipés de réseaux d'eau potable. Mais cette tradition n'a pas disparu pour autant. Il continue en effet d'accompagner le café par tradition… mais pas que ! Boire quelques gouttes d'eau avant de déguster un latte ou un espresso permet désormais de "neutraliser les papilles". Une fois la bouche propre, les arômes si particuliers de la boisson chaude peuvent se diffuser librement sans être altérés. De quoi apprécier pleinement la saveur de notre café.