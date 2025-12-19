Ni vin, ni fleurs : voici le meilleur cadeau à offrir lorsqu'on est invité

Vous cherchez une nouvelle petite attention à offrir lorsque vous arrivez chez quelqu'un ? Cette idée originale vous fera oublier les bouteilles et les bouquets de roses.

La tradition d'offrir une bouteille de vin ou de champagne à nos hôtes lorsque nous sommes invités commence à s'essouffler. À quoi bon offrir une énième bouteille d'alcool à nos amis ou notre famille si l'on sait pertinemment qu'elle va finir au fond de la cave, recouverte d'une épaisse couche de poussière comme toutes les autres ? Ce cadeau courant a un autre inconvénient : il peut mettre mal à l'aise votre convive qui ne saura s'il doit l'ouvrir pour la partager avec vous ou la conserver comme cadeau. S'il a choisi un menu peu adapté au vin apporté, le dilemme n'en sera que plus grand;

Bien sûr, ne pas offrir de vin ou de champagne ne signifie pas qu'il faut absolument arriver les mains vides chez les personnes qui nous accueillent. Mais le même problème se pose avec les fleurs. À peine offerts, les bouquets sont une charge pour l'hôte et l'Organisation mondiale de la Santé alerte depuis plusieurs années sur l'explosion du nombre d'allergies au pollen. Les fleurs sont donc l'illustration parfaite du cadeau empoisonné.

Face à ce problème, plusieurs spécialistes des bonnes manières ont partagé leurs idées pour un cadeau personnalisé et réussi. Ils conseillent par exemple de miser sur des spécialités régionales ou des aliments de saison. Geneviève d'Angenstein, fondatrice d'une école de savoir-vivre, estime tout de même qu'il ne faut pas en faire trop : "On favorise la qualité à la quantité. Il vaut mieux avoir une boîte de dix chocolats de choix, qu'une trentaine médiocre", explique-t-elle dans une interview donnée au magazine Madame Figaro. Souvent offerte en Espagne, l'huile d'olive de qualité est par exemple identifiée comme un cadeau de très bon goût de plus en plus populaire en France.

Café de qualité et caramels salés sont deux autres possibilités qui devraient ravir vos hôtes. Dans tous les cas, privilégiez les produits qu'ils peuvent déguster à leur rythme, sans avoir à les servir immédiatement. Les noix, le miel, le vinaigre ou le sel provenant d'endroits spéciaux du monde peuvent aussi faire leur effet.

Dans tous les cas, les experts du savoir-vivre s'entendent pour déconseiller les cadeaux "trop personnels" si l'on n'est pas très proches des personnes qui nous invitent. "Il faut éviter d'offrir des cadeaux trop intimes devant d'autres convives, à l'instar de vêtements ou de bijoux, au risque de mettre l'hôte mal à l'aise", confirme Geneviève d'Angenstein. Tout est donc une question de dosage...