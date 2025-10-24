Après les bouchons attachés, les bouteilles en plastique ont encore évolué. Voici ce que les fabricants ont secrètement modifié

Les bouchons des bouteilles en plastique sont désormais attachés à leur contenant. Mais saviez-vous qu'un autre changement est intervenu récemment sur ces mêmes bouteilles ?

C'est une petite révolution apparue en 2024 dans les rayons de nos supermarchés et à laquelle il a bien fallu s'habituer. Souvenez-vous, les bouchons des bouteilles d'eau et de sodas en plastique sont alors devenus attachés à leur contenant. Une nouveauté qui avait suscité le scepticisme des consommateurs, peu convaincus par le côté pratique de la mesure, mais essentielle pour l'environnement. En empêchant les capsules d'être jetées et dispersées dans la nature, cette obligation permettait de mieux les récupérer et les recycler.

Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais il y a eu dernièrement un autre changement dans les rayons, bien plus discret ! Depuis le 1er janvier 2025, les bouteilles en plastique à usage unique doivent respecter de nouvelles règles européennes pour lutter contre la pollution. Désormais, seules les bouteilles faites d'un plastique spécial appelé PET et contenant au moins 25 % de plastique recyclé (en comptant aussi les bouchons) peuvent être vendues. Ce sera même 30 % de plastique recyclé en 2030.

Le but est de diminuer fortement l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique : de 80 % d'ici fin 2026 et de 90 % en 2030, par rapport à 2022. Vous trouvez donc dans les rayons depuis quelques semaines des bouteilles en plastique contenant forcément du plastique recyclé.

La plupart des marques de boissons vendues en France n'avaient cependant pas attendu cette échéance et proposaient déjà des bouteilles en plastique recyclé. Rassurez-vous, il n'y a ainsi sans doute pas eu de grands changements sur la bouteille de votre boisson préférée. Vous pouvez tout de même vérifier l'étiquette. En revanche, une autre conséquence de ce changement de réglementation est à surveiller : le prix des bouteilles !

La raison est simple : le plastique recyclé de bonne qualité est de plus en plus demandé et donc de plus en plus cher. La demande en PET recyclé de qualité alimentaire entraîne déjà une tension sur son cours, désormais supérieur à celui du même plastique d'origine. Une rareté qui devrait perdurer et renchérir encore son prix… De là à imaginer que le tarif du bon vieux pack d'eau augmentera prochainement, il n'y a donc qu'un pas.

Et ce n'est pas tout… À plus long terme, le passage à d'autres plastiques recyclés comme le polyéthylène et le polypropylène, nécessitant des investissements conséquents dans le recyclage chimique, pourrait aussi impacter le coût des emballages. Seule alternative pour contenir cette inflation : accélérer la réduction des emballages plastiques. Et là aussi, le consommateur a un rôle à jouer !