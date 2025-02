Attention à l'étiquette et au prix, cette marque de riz très connue a discrètement changé l'un de ses produits

60 Millions de Consommateurs a repéré plusieurs changements sur les paquets de cette marque de riz. Les prix comme la qualité du riz sont concernés.

Quand on fait ses courses, il est primordial de faire attention à tous les petits détails. C'est souvent en lisant les plus petites lignes que l'on se rend compte que notre enseigne préférée a ajouté un ingrédient à sa recette, augmenté secrètement ses prix ou modifié sa politique de retour.

Dernièrement, une grande marque de riz a par exemple changé deux aspects majeurs de l'un de ses produits phares. Épinglée par 60 Millions de Consommateurs, c'est l'enseigne Taureau Ailé qui a grandement augmenté le prix de son "Riz méditerranéen de Camargue IGP". En quelques jours, ce dernier est passé de 2,39 euros la boîte de 1 kg à 2,09 euros les 500 g, soit 4,18 € le kg. Cela représente donc une augmentation non négligeable de 75 % sur le prix au kilo ! Le paquet qui renferme le riz camarguais a, lui aussi, bien changé. Adieu l'emballage en carton plus respectueux de l'environnement ! Désormais, il est vendu dans un sachet en plastique.

Mais ce n'est pas tout ! Le magazine édité par l'institut national de la consommation a aussi révélé une autre stratégie mise en place par la marque. En effet, ce fameux paquet en carton rouge vif est toujours trouvable en rayon. Mais attention, il ne contient plus de "Riz méditerranéen de Camargue IGP", mais plutôt du "Riz méditerranéen long grain", tout court comme indiqué sur un emballage qui reprend les mêmes codes graphiques ! Un détail en haut à gauche du paquet met la puce à l'oreille : "Nouveau" en jaune sur fond noir.

60 Millions de Consommateurs alerte sur les pratiques de Taureau Ailé © 60 Millions de Consommateurs

Pour information, le riz italien n'a pas le label Indication géographique protégée (IGP). Ce dernier a été mis en place par l'Europe pour garantir la qualité et l'origine contrôlée des produits. Ce changement est bien difficile à repérer si l'on ne se penche pas sérieusement sur le nom du produit et sur la composition écrite en tout petit à l'arrière du paquet. De quoi tromper le consommateur un brin distrait ? Mieux vaut avoir le coup d'oeil et faire attention à ce détail car il joue aussi sur le montant à la caisse. Ce riz est en effet vendu selon les relevés de 60 Millions de consommateurs au prix de 2,86 euros le kilo. Soit plus cher que le riz IGP camarguais avant son changement de conditionnement (2,39 euros comme indiqué plus haut) !

Dans un essai comparatif publié début 2024, le magazine avait tout de même identifié Taureau Ailé comme l'une des meilleures marques pour la santé. Sans pesticide, le Basmati Bio de l'enseigne tricolore avait écopé de la belle note de 17/20.

À l'inverse, 60 millions de Consommateurs a révélé que la quasi-totalité des riz basmati non bio pouvaient être dangereux pour la santé, car ils sont chargés de pesticides. Parmi les produits à éviter, le magazine citait alors le riz "Pouce" d'Auchan (6.5/20), le riz basmati origine Penjab de la marque U (8/20), et le riz basmati Saint-Eloi d'Intermarché (9/20).