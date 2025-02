Nestlé jette l'éponge, cette barre chocolatée a secrètement disparu des rayons

La marque de barres chocolatées la plus vendue du monde a discrètement supprimé l'un de ses produits. Pour Linternaute.com, elle explique pourquoi.

Pour arriver au succès, les plus grandes marques doivent aussi faire des erreurs. Même quand elles sont déjà au top sur leur marché, elles doivent régulièrement tester de nouveaux produits pour ne pas se faire dépasser. Que cela soit à cause du goût, de l'idée, du marché non adapté, il arrive que ces nouveautés ne fassent pas long feu. Parmi les produits abandonnés par de très grandes enseignes, on peut par exemple citer le Coca Cola au café, le Pepsi bleu ou les Google Glass.

Récemment, c'est le géant suisse Nestlé qui a dû essuyer un échec commercial pour l'un de ses produits. À tel point qu'elle a dû le retirer discrètement de la vente. En 2022, le groupe avait décidé de s'engouffrer dans la brèche des produits à base de plante en lançant une version végane de son produit phare : le KitKat. Il était arrivé dans les rayons des supermarchés français en janvier 2023.

Las, cette barre chocolatée végan n'a pas remporté beaucoup de suffrages. "Trop sèche", "moins croustillante" et surtout "plus chère" que l'originale selon les témoignages obtenus par le Lebensmittel Zeitung auprès de consommateurs allemands, cette version présentée dans un emballage vert a visiblement déçu les consommateurs. Les ventes n'ont donc logiquement pas suivi les courbes espérées par l'entreprise.

© Adobe Stock

Pour toutes ces raisons, le KitKat Vegan a donc complètement disparu des rayons de plusieurs pays et vient d'annoncer l'arrêt de sa commercialisation en Allemagne. Contactée par Linternaute.com, Nestlé France confirme que le produit ne s'est pas imposé non plus en France. Il n'est donc plus vendu depuis mars 2024. "Les performances du produit ont montré que le segment ciblé par ce produit était trop spécifique et ne répondait pas aux attentes de notre clientèle plus large", explique la marque.

Originellement vendue dans plus d'une vingtaine de pays, la version végétalienne de la barre chocolatée n'est aujourd'hui plus disponible qu'en Grande-Bretagne, explique le journal allemand Lebensmittel Zeitung. En 2022, Nestlé Allemagne avait annoncé dans un communiqué de presse que le produit serait fabriqué dans l'usine de chocolat de Hambourg "pour le marché mondial". On affirmait à l'époque qu'environ 800 000 barres de la nouvelle variante sortiraient de la chaîne de production chaque jour.

Dans son développement, KitKat a cependant trouvé un marché très ouvert à ses nouvelles idées : il s'agit du Japon. Matcha, fleur de cerisier, agrume, wasabi, fraise et même patate douce… certaines de ces barres vendues au pays du soleil levant ont même été développées avec des chefs japonais pour plaire aux goûts des consommateurs locaux. Rien de tout cela pour l'heure en France. Et vous, quel goût seriez-vous prêt à tester ?