Starbucks change sa carte - ces boissons vont disparaître pour toujours

Contactée par Linternaute.com, la chaîne de cafés américaine a confirmé que deux boissons vont être supprimées de la carte avant la fin du mois.

C'est l'heure du renouveau chez Starbucks. La direction américaine de la marque a en effet annoncé qu'elle allait faire disparaitre une grande partie de son menu ainsi que plusieurs boissons, et ce, définitivement. Depuis le début du mois de mars, il est donc impossible de se procurer le Frappuccino, le latté English Breakfast royal et le chocolat chaud blanc.

Les consommateurs français se sont donc légitimement alarmés à l'idée de perdre leurs précieuses boissons. Mais, contactée par Linternaute.com, l'équipe de Starbucks France a voulu rassurer. Elle explique qu'elle n'est pas gérée par le même groupe que Starbucks US. Les boissons qui sont désormais introuvables outre Atlantique seront bien disponibles à l'achat dans l'un des 248 coffee shop du territoire.

Starbucks France a cependant annoncé qu'elle avait, elle, débuté ce nettoyage de son côté il y a près d'un an. "Starbucks France a engagé dès l'été 2024 une stratégie de simplification de sa carte avec la suppression de plusieurs boissons telles que le Frappuccino au matcha et le Frappuccino Java Chip.", explique l'enseigne. "En mars 2025, d'autres boissons vont sortir de la carte telles que le Green Iced Tea et le Latte Cold Brew." Cette annonce ne devrait pas attrister beaucoup d'adeptes puisque la marque qualifie elle-même ces deux breuvages comme "très peu vendus".

© Adobe Stock

Si l'enseigne américaine explique supprimer les boissons peu populaires pour fluidifier le service, on peut aussi imaginer qu'elle tente de réagir face à la perte de près de 12 milliards de dollars subie à la fin de l'année 2023. Il s'agissait de la chute la plus importante depuis son entrée en bourse en 1992, notait à l'époque TF1 Info. Pour soigner son rebond, Starbucks avait nommé à l'été 2024 Brian Niccol à sa tête, connu pour avoir notamment dirigé avec succès l'enseigne de restauration Chipotle. L'Américain avait redressé le cours de l'action de la firme en quelques années.

Pour continuer à faire concurrence à l'enseigne Columbus Café & Co (250 points de vente en France), Starbucks a également décidé de doubler son parc d'ici à 5 ans. Alors qu'elle était déjà assez présente dans les grandes villes, l'enseigne investit maintenant les villes plus moyennes comme Chartres, Nîmes et Reims.