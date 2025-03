Fini le matcha : cette nouvelle boisson moins chère et moins amère le remplace déjà

Bonne pour la santé, cette boisson moins chère, plus douce et à la couleur originale a déjà de nombreux adeptes.

Arrivée en France comme une déferlante au début des années 2020, le matcha s'est rapidement installé comme la plus tendance des boissons. De l'actrice Gwyneth Paltrow à la chanteuse Jennifer Lopez en passant par toutes les influenceuses Lifestyle, tout le monde doit être vu avec une tasse remplie de la boisson verte à la main. Et les marques comme Starbucks et Leclerc l'ont bien compris puisqu'elles proposent désormais leur propre interprétation.

Mais les adeptes de "boisson bien-être" sont déjà passés à autre chose. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle recette intrigante à base d'un aliment violet intense fait sensation. "Je l'ai payé 14 € pour 100 g, alors que le matcha me coûte en général 35 € pour 80 g !", explique l'influenceuse connue sous le nom d'@ambreverywhere dans une vidéo vue plus de 170 000 fois.

Outre le prix et la couleur, c'est le goût de la boisson qui attire les curieux. L'ube, ce légume racine originaire des Philippines, a un goût doux et sucré, plus léger que celui de la patate douce. Tout comme son grand frère le matcha, l'ube peut être utilisée pour aromatiser les lattes, les smoothies et les bubble tea, mais aussi dans des pâtisseries ou des plats salés. Dans la culture asiatique, on se sert aussi de l'ube dans des masques et des lotions pour le corps.

© Adobe Stock

Plaisant pour le portefeuille, l'ube est également bonne pour la santé. Sa couleur violette particulièrement esthétique provient des anthocyanines, des antioxydants puissants qui luttent, entre autres, contre le vieillissement de la peau, les maladies cardiovasculaires et le cancer. C'est aussi une source de fibres qui contribue à la santé intestinale. Pour conclure cette liste, l'ube contient des vitamines B1, B6 et C. C'est pour toutes ces raisons qu'il est déjà très répandu aux Antilles françaises.

Dans un récent rapport, l'entreprise de référencement de restaurants The Fork a prédit que l'ube allait faire partie des plus grandes "tendances food" de 2025. Si pour l'instant, on en trouve surtout dans les coffee shop de grandes villes comme Paris et Lyon, il est surtout possible d'en faire chez soi. Pour ceux qui souhaitent expérimenter à la maison, quelques cuillères de poudre d'ube, achetée sur un site de vente en ligne, mélangée à du lait et le tour est joué !