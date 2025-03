L'astuce infaillible pour réchauffer une pizza : cet ingrédient la rend délicieuse et même pas besoin de four

Voici l'astuce toute simple d'une cheffe italienne pour redonner à vos pizzas le goût et leur croustillant d'origine. Le plus surprenant ? Vous n'aurez même pas besoin d'allumer votre four...

Qui n'a jamais été déçu par une part de pizza réchauffée au micro-ondes ? Réchauffer une pizza n'est pas une mince affaire, surtout quand on est pressé ou qu'on ne dispose pas d'un four. Trop souvent, la pâte devient molle et le fromage caoutchouteux, loin des saveurs de la veille lorsqu'elle était fraîchement sortie du four, au restaurant, ou dans le fameux camion à pizza. Mais comment faire pour retrouver le croustillant de la pâte et la texture fondante de la garniture sans tout gâcher ?

La solution nous vient de Roberta, célèbre cheffe italienne et star des réseaux sociaux. Cette experte a partagé sur son compte TikTok sa technique infaillible pour réchauffer une part de pizza sans en altérer la texture ni le goût. Et oui, c'est possible même avec un simple micro-ondes !

Son secret ? Un simple verre d'eau ! Placez votre part de pizza dans le micro-ondes et disposez à côté un verre d'eau. Programmez la puissance maximale pour 30 à 45 secondes selon l'épaisseur de la pâte. Et c'est tout ! Cette astuce fonctionne selon un principe simple : l'eau va s'évaporer et produire juste assez de vapeur pour garder l'élasticité de la pâte et empêcher le fromage de durcir. "L'humidité est essentielle pour éviter que la base ne ramollisse ou ne brûle", explique ainsi la cheffe sur ses comptes TikTok et Instagram suivis par des milliers de gourmands.

Et si vous n'êtes pas fan du micro-ondes, Roberta a aussi sa parade. Là aussi, vous pouvez vous passer du four. Faites chauffer une poêle à feu moyen, déposez la part de pizza avec quelques gouttes d'eau sur le pourtour puis couvrez pour créer un effet vapeur. En 3 à 4 minutes, le fromage aura fondu et la croûte aura retrouvé son croquant, comme au premier jour. Fini la pâte caoutchouteuse et le fromage élastique !

Une dernière astuce ? Si vous disposez d'un four, il suffira de mettre votre pizza sur une grille ou une plaque et de faire chauffer votre four à 180 degrés en mode "chaleur tournante". 8 à 10 minutes suffiront amplement pour lui redonner une bonne température et une texture bien croustillante. Cette fois c'est sûr, il n y aura plus du tout de restes et même les croûtes de pizza seront englouties...