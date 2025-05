Le fond des bouteilles de vin est toujours couvert de ces étranges petits points : voici pourquoi

Les bouteilles de vin ont une forme très particulière. Pour comprendre pourquoi leur fond est bombé et nervuré, il faut quelques explications.

Dans la vie, rien n'est laissé au hasard et surtout pas la forme des bouteilles de vin. Pour garantir les meilleurs arômes aux consommateurs, les entreprises vinicoles ont pris l'habitude de servir leur boisson dans des bouteilles dont chaque centimètre est travaillé pendant des mois. Si on sait depuis longtemps que la couleur verte a été choisie pour bloquer la lumière, peu de gens connaissent réellement la raison des petites nervures qui ornent le fond des bouteilles.

Et qui de mieux pour expliquer leur utilité qu'un expert en la matière ? "Les nervures sur le fond de la bouteille empêchent les fissures dans le verre pendant la production", explique Daniel Dietz, responsable production chez Wiegand-Glashüttenwerke, entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre de haute qualité. Interviewé par le magazine T-Online, il poursuit en indiquant qu'elles "réduisent la surface de contact entre le verre et le système de transport mécanique jusqu'au carton." Une première explication logistique, donc.

La seconde explication a une origine beaucoup plus pratique : les rainures évacuent la condensation qui se forme sur une bouteille froide. En réduisant l'humidité et l'appel d'air, elles empêchent également la bouteille de coller à la surface sur laquelle elle repose. Cela la rend plus facile à soulever, évitant ainsi qu'elle ne glisse et ne se brise. Presque indétectables à l'œil nu, mais bien utiles, les rainures rendent ainsi le service au restaurant ou à table beaucoup plus propre et pratique.

C'est d'ailleurs pour cette même raison que les bouteilles d'eau en plastique ont des lignes renfoncées sur les côtés et des fonds bombés vers l'intérieur. Ces deux attributs bien pensés permettent d'évacuer l'eau sans coller à la surface qui se trouve en dessous.

En plus de ses nervures, la forme atypique de la bouteille de vin bourguignonne aurait d'ailleurs inspiré l'un des objets les plus connus du XVIe siècle. Selon une légende bien connue, le pharmacien John Pemberton a inventé le Coca-Cola en 1886. En 1915, l'entreprise qui commercialisait jusqu'alors la boisson dans des verres lance à un grand concours pour dessiner sa nouvelle bouteille en verre. La seule consigne ? "Imaginer une bouteille reconnaissable entre mille, même la nuit."

La verrerie Root Glass Company, dans l'Indiana, aurait ainsi gagné le concours en s'inspirant de la base large, du corps arrondi et du goulot fin de la bouteille de vin bourguignonne. Depuis, la silhouette de la bouteille Coca a été retravaillée et affinée. D'autres adeptes de Coca Cola démentent cette histoire en assurant que la verrerie se serait inspirée d'une cabosse de cacao, mais nous, on préfère cette version… Cocorico !