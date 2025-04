Tout le monde les jette à la poubelle : c'est pourtant le secret pour une purée délicieuse

Un ingrédient souvent jeté à la poubelle peut totalement transformer ce plat simple mais réconfortant. Votre purée n'aura jamais été aussi gourmande !

Tout le monde a sa petite astuce, son tour de main ou sa recette de grand-mère (ou de grand chef) au moment de faire sa traditionnelle purée de pommes de terre. Mais des cuisiniers ont partagé une idée plus originale, mais délicieuse. Pas besoin de muscade ou d'une tonne de beurre comme sur nos vieilles recettes pour obtenir une purée onctueuse et hyper gourmande !

Un ingrédient que l'on jette bien trop souvent à la poubelle peut faire toute la différence : les croûtes de fromage. Les puristes opteront pour le parmesan, mais d'autres fromages comme le comté peuvent très bien remplir ce rôle. Mais attention, la petite astuce ne consiste pas à laisser les croûtes dans la purée. Ce serait à la fois peu agréable en bouche et peu appétissant. La méthode est toutefois très simple.

Sachez tout d'abord que la croûte de parmesan est très fréquemment utilisée par les cuisiniers italiens. Les "mammas" le savent bien, cet ingrédient peut apporter du caractère à de nombreuses recettes. Les jeter est donc extrêmement mal vu. Soupes, ragoûts ou plats de pâtes peuvent être sublimées par un reste de croûte ou un bout de meule de parmesan.

Dans le cas de notre bonne vieille purée de pommes de terre, toute l'astuce consiste à mélanger les croûtes avec du lait et du beurre fondu à feux doux, durant 20 bonnes minutes. Pas de temps perdu, vous pouvez d'ailleurs tout à fait profiter du temps de cuisson de vos pommes de terre pour réaliser cette tâche en parallèle ! La taille de la croûte et la durée de mijotage peuvent être ajustées selon vos préférences.

Une fois les pommes de terre cuites et écrasées, il est temps de passer au mélange. Commencez par retirer la croûte de parmesan du mélange de lait et de beurre. Mélangez soigneusement pour obtenir une consistance onctueuse et homogène. Une fois votre mélange prêt et bien chaud, il ne reste plus qu'à le verser sur vos pommes de terre déjà écrasées. Assaisonnez ensuite selon votre goût avec du sel, du poivre et éventuellement d'autres épices comme de la muscade. Un jeu d'enfant qui va tout changer en rendant votre purée gourmande comme jamais… Si vous n'avez pas de croûte de parmesan, vous pouvez à la place utiliser des croûtes de comté ou de saint-nectaire par exemple. Bon appétit !