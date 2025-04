Fini les bananes toutes molles et noires : cette astuce prend quelques secondes et permet de les conserver plus longtemps

Rien de plus énervant que de voir les bananes fraichement achetées devenir rapidement molles ou toutes noires... Heureusement, un petit tour de main peut tout changer.

Qui n'a jamais pesté en observant sa corbeille de fruits ? Rien de plus énervant que d'acheter des bananes et les voir rapidement devenir marron, noires ou toutes molles en quelques jours. Il faut alors les utiliser autrement... mais on n'a pas toujours l'envie ni le temps de les recycler en beignet ou en "banana bread". Pourtant, il existe une astuce simple qui permet de prolonger leur durée de vie de manière vraiment efficace !

Le premier réflexe est de ne jamais les laisser avec les autres fruits. En effet, les bananes sont très sensibles à l'éthylène, un gaz émis naturellement par de nombreux fruits comme les pommes, les poires ou les melons après leur récolte. Placées à leur contact dans une coupe, les bananes mûrissent alors à vitesse grand V.

Pour les garder séparées, rien de plus simple que de les accrocher sur un support adapté, à distance des autres fruits. Cela permet aussi une meilleure circulation de l'air autour des fruits, autre facteur de conservation. En plus de ces petites précautions d'usage, il existe aussi une astuce encore méconnue mais redoutable d'efficacité pour prolonger la durée de vie des bananes. Cela ne prend que quelques secondes mais évite bien des déconvenues.

Il suffit d'entourer soigneusement le haut des tiges, là où toutes les bananes se rejoignent, avec du film alimentaire ou du papier aluminium. Cette extrémité des bananes est stratégique, elle concentre en effet une grande partie de l'émanation d'éthylène. En l'isolant de cette façon, on empêche le gaz de se répandre sur les fruits eux-mêmes et donc de les faire mûrir prématurément.

Le choix entre film plastique et aluminium importe peu, l'essentiel est de bien recouvrir hermétiquement la zone. Cela ne demande pas beaucoup de films : un morceau d'une dizaine de centimètres suffira amplement. Seul impératif, il faut juste veiller à ce que l'emballage soit bien serré et sans trou.

L'effet est radical : emballées ainsi à l'abri de l'air chargé en éthylène, les bananes vont se conserver plus longtemps. Vous observerez facilement que leur maturation sera ralentie. Elles se conservent alors aisément plusieurs jours de plus, tout en gardant un aspect appétissant bien plus longtemps. De quoi arrêter de pester dans sa cuisine mais aussi faire un geste écologique en limitant le gaspillage alimentaire...