"Jusqu'à 12 traces d'urine différentes" : voici pourquoi il ne faut jamais accepter ce petit geste gratuit au restaurant

Il ne faut jamais accepter de manger cet aliment au restaurant. Il peut causer de vrais problèmes de santé !

Selon la tradition française, l'eau et le pain sont toujours gratuits au restaurant. Plus qu'une coutume, ce service est même inscrit noir sur blanc dans la loi. Selon l'article 4 de l'arrêté datant du 8 juin 1967, "le couvert comporte obligatoirement, outre le pain, l'eau ordinaire, les épices ou les ingrédients, l'ensemble des produits ou des articles, tels que vaisselle, verrerie, serviette, etc." Au fil du temps, d'autres petites attentions non facturées sont venues se greffer à celles inscrites dans la loi.

Très agréables et très appréciées, l'une d'entre elles est pourtant fortement déconseillée. Elle présente en réalité de réelles menaces pour la santé des consommateurs. Ici, nous vous parlons des bols de cacahuètes. En fait, ces derniers sont très probablement remplis de bactéries néfastes à cause du personnel et des clients qui vont ont précédé. Pour éviter le gaspillage, les serveurs réutilisent les fonds de bols non terminés pour remplir les prochains. Mais cela pose un gros problème d'hygiène !

Selon l'IFOP, un quart des Français ne se lave pas les mains en sortant des toilettes. Ils retournent donc à leur table et mangent leur repas avec les mains sales. "On trouverait ainsi jusqu'à 12 traces d'urine différentes dans les cacahuètes mises à disposition des clients dans les bistrots", alerte Fedia Bouyahi lors d'une interview au Parisien. De quoi dégouter n'importe quel adepte des apéritifs…

© AdobeStock- Katarzyna Ledwoń

Mais au fait, pourquoi les restaurateurs et les gérants de bars offrent-ils toujours ces petites collations qu'ils ne nous facturent pas ? Pour connaître la réponse, il faut commencer par faire un petit calcul : en moyenne, une poignée de cacahuètes coûte vingt centimes, contre plusieurs euros pour un soda ou une bière fraîche. Les cacahuètes, parfois remplacées par des chips, des olives ou des crackers, ne coûtent donc presque rien. Mais ils sont très salés, ce qui donne encore plus soif et pousse à commander des boissons supplémentaires ! Un calcul rentable.

A l'inverse, vous pouvez faire confiance à tous les petits ingrédients servis scellés. Lors d'un petit déjeuner par exemple, les petits carrés de beurre et les pots de confitures miniatures de pause aucun souci. De même, les entrées et tapas coupées à la demande sont plus sûres que les aliments qui sont disposés sur le comptoir à longueur de journée. Bon appétit !