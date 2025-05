Cette astuce pour rafraîchir une bière en moins de 5 minutes est toute simple et infaillible

Pour qu'une bouteille de bière atteigne sa température idéale en seulement quelques minutes, il existe une solution toute simple.

Quoi de mieux pour profiter du retour des beaux jours que de savourer une boisson fraîche au soleil ? En plus de la météo clémente, une seconde condition reste indispensable pour pleinement apprécier votre breuvage : sa température. C'est particulièrement le cas pour une boisson appréciée par les Français au retour des beaux jours : la bière (*), avec ou sans alcool.

Si elle est trop chaude, la bière développe un goût d'éthanol déplaisant, comme l'a soulevé une étude japonaise publiée en mai 2024. C'est pour éviter cet arôme désagréable que les connaisseurs de blanches, de blondes ou d'ambrées préfèrent généralement la déguster bien fraîche.

Le bac à glaçons est sans aucun doute la solution la plus efficace pour refroidir cette boisson alcoolisée. Mais tout le monde ne possède pas de récipient assez grand pour y plonger une bouteille entière. Et comment faire lorsque l'envie de déguster une boisson au soleil nous prend soudainement, sans avoir eu le temps d'en placer une bouteille au réfrigérateur plusieurs heures plus tôt ? Vous séchez ? Pas de panique, il existe une solution très simple et rapide à mettre en place, qui vous permettra de profiter d'une bière bien fraîche en seulement quelques minutes.

© 123 RF

Pour rafraichir votre boisson, vous aurez besoin de quelques serviettes, d'essuie-tout, d'un peu d'eau, d'un congélateur et bien-sûr, d'une bouteille ou canette de bière. Une fois équipé de tous ces ustensiles, voici comment procéder. Commencez par mouiller l'essuie-tout et enveloppez-en chaque canette ou bouteille. Mettez les bières au congélateur, attendez 5 à 10 minutes et savourez votre boisson à la température parfaite !

Comment expliquer ce phénomène ? Lorsqu'un essuie-tout mouillé est enroulé autour d'une bouteille de bière placée au congélateur, l'eau contenue dans l'essuie-tout commence à s'évaporer. Ce processus d'évaporation nécessite de l'énergie, qui est puisée sous forme de chaleur dans la bouteille elle-même. En absorbant la chaleur, l'eau qui s'évapore accélère le refroidissement de la bière. Résultat : la bouteille devient fraîche plus rapidement que si elle était simplement entreposée dans le réfrigérateur.

Attention cependant à ne pas laisser la bouteille reposer trop longtemps. Si le liquide contenu à l'intérieur commence à geler, sa densité va considérablement augmenter et la bouteille pourrait exploser. De quoi transformer la pause fraîcheur en moment galère avec un grande ménage du congélateur…

(*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).