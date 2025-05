Votre gâteau au chocolat sera toujours réussi grâce à "l'astuce de la tasse" : la pâte sera parfaite

En suivant cette recette de gâteau au chocolat toute simple, vous réaliserez le meilleur des gâteaux au chocolat.

Pas besoin d'être un grand pâtissier pour cuisiner comme un chef. C'est d'autant plus le cas quand on cherche à préparer un gâteau au chocolat qui ravira les petits et les grands. Il existe en effet une recette, réputée comme étant "la plus simple du monde", qui ne demande que quelques ingrédients, présents dans toutes les cuisines, et absolument aucun instrument de mesures.

Si vous n'avez pas de balance, ni de verre doseur, pas d'inquiétude donc ! Il vous suffira d'ouvrir votre placard à vaisselle et d'attraper une tasse à café standard. Ici, nous ne vous proposons pas de réaliser le fameux "mug cake" qui a connu son heure de gloire il y a quelques années, mais bien un gâteau au chocolat traditionnel et moelleux à la façon de nos grand-mères.

Muni d'une simple tasse à café, vous allez pouvoir quantifier facilement vos ingrédients et réaliser le gâteau parfait. Pour ce faire, vous aurez besoin de :

1 tasse de sucre

2 tasses de farine

1 tasse de beurre mou (ou 1/2 tasse d'huile)

1 tasse de cacao à pâtisserie

1 tasse d'eau minérale ou de lait

4 œufs

1 sachet de sucre vanillé

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

© Adobe Stock

Commencez par préchauffer le four à 180 °C. Ensuite, mélangez le beurre mou avec le sucre jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Cette première étape souvent négligée est pourtant essentielle puisqu'elle permet de créer des poches d'air qui rendront le gâteau moelleux. Ajoutez les œufs et le lait et mélangez bien. Les ingrédients secs tels que la farine, la levure chimique et le cacao sont mélangés puis incorporés. Attention, ne remuez pas trop longtemps, car la pâte deviendrait dure !

Comme pour n'importe quel gâteau, il vous suffit ensuite de bien graisser votre moule et d'y verser la préparation. Pour ceux qui le souhaitent, du papier sulfurisé peut également être utilisé pour tapisser le fond. Laissez cuire votre gâteau 30 à 35 minutes et vérifier la cuisson en piquant le gâteau avec un couteau. Si la lame ressort sèche, c'est que la pâte est cuite. Laissez ensuite la recette tiédir tranquillement avant de démouler. En quelques minutes, c'est prêt, vous pouvez déguster !