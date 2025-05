C'est la boisson préférée des Mexicains quand il fait chaud, elle est peu sucrée et très rafraîchissante

Sous le soleil du Mexique, rien n'étanche mieux la soif que ces boissons légères et peu sucrées. Parmi elles, une recette se distingue par son goût unique et sa texture crémeuse très agréable.

Au Mexique, on les trouve à chaque coin de rue. Elles sont vendues par des marchands ambulants ou servies dans les restaurants et restent la boisson de prédilection lors des fêtes, pour accompagner des tacos, ou encore sur les marchés. Leur fraîcheur et leurs arômes naturels en font un allié de choix quand les températures montent, sur les plages du Yucatan comme sur les hauts plateaux.

Si le cola est très consommé au Mexique, les locaux ont ainsi toujours une préférence pour les "aguas frescas", ces eaux servies très fraîches et parfumées à partir de fruits locaux ou d'herbes, de la coco au concombre en passant par l'hibiscus. L'une de ces recettes a gagné son statut de boisson préférée des Mexicains et se transmet de génération en génération. Voici l'horchata, peu connue en France mais qui peut très facilement se reproduire puisqu'on y retrouve des produits basiques. Sa particularité est sans doute sa texture crémeuse avec son goût doux avec une pointe d'épices.

Faire de l'horchata maison est un jeu d'enfant. Cela demandera juste un peu d'anticipation. Il suffit de laisser tremper du riz et de la cannelle dans de l'eau une nuit, puis de mixer le tout le lendemain. On filtre ensuite le liquide avant d'ajouter du lait, de la vanille, des amandes et du sucre selon les goûts. Servie bien fraîche avec des glaçons, elle est un vrai moment de douceur.

Voici la recette détaillée pour 6 personnes. Comptez tout d'abord 130 grammes de riz blanc (n'importe quel riz fera l'affaire), 500 ml de lait (vous pouvez utiliser du lait d'amande si vous souhaitez une version vegan), 2 bâtons de cannelle (ou de la cannelle en poudre si vous n'en avez pas) quelques amandes effilées, de l'eau et des glaçons.

Commencez par faire tremper le riz, la cannelle et les amandes dans l'eau pendant 6h ou toute une nuit. Puis filtrez l'eau de trempage pour ne garder que le liquide et obtenir une textule lisse en le mélangeant avec le lait et un peu de sucre si vous le souhaitez. Mélangez bien puis ajoutez 1/2 litre d'eau et servez avec des glaçons pour une boisson bien fraîche. Vous pouvez utiliser du lait concentré non sucré et ajouter du sucre à votre convenance.

En plus d'être délicieuse, l'horchata est bénéfique pour la santé selon plusieurs études réalisées par des universités mexicaines comme l'UNAM. L'amidon du riz faciliterait la digestion et apaise l'estomac. Le riz fournit également vitamines et minéraux pendant que la cannelle agit comme anti-inflammatoire et antioxydant. Pas de doute, l'horchata a vraiment tout bon !