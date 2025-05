Ce plat de pâtes est le préféré des étudiants italiens - il est prêt en 10 minutes et coûte moins de 2 euros

Cette recette de pâtes est rapide à préparer et ne demande que quelques ingrédients. Son meilleur argument ? Elle est excellente !

Pour les étudiants qui vivent seuls pour la premère fois de leur vie, gérer les révisions, les cours et le budget de front n'est pas une mince affaire. Alors que certains n'ont pas assez d'argent ni de temps pour réaliser les recettes qui leur donnent envie, d'autres n'ont tout simplement pas les équipements nécessaires pour cuisiner. Mais les jeunes amoureux de la cuisine ne se laissent pas décourager pour autant et mettent au point des plats délicieux, rapides à préparer et raisonnables pour leur budget.

C'est le cas d'une recette savoureuse et gourmande, devenue tellement connue qu'elle porte le nom de ceux qui l'ont inventée : les étudiants romains. Disponible facilement sur internet, cette recette a également été popularisée par les cuisiniers de la chaine Big Mamma. On en trouvait d'ailleurs une version maison et un peu plus gastronomique dans leur livre "Big Mamma : cuisine italienne con molto amore" sorti en 2016.

Passons donc à la recette d'origine de ces étudiants romains ! Pour cuisiner les Pasta Come All Università (Pâtes comme à l'université, Ndlr), il faut commencer par réunir quelques ingrédients, déjà présents dans tous les placards. Pour préparer 4 portions, il faut 400 g de pâtes - des Linguine ou des Bucatini de préférence mais des spaghettis feront l'affaire-, 300 grammes de thon en boîte, 250 g de tomates ainsi qu'un verre de vin blanc. Pour terminer et ajouter un peu plus de saveur, il faut aussi se procurer une poignée de fleurs de câpres, deux gousses d'ail et un peu d'huile d'olive. Si vous faites vos courses en supermarché, cette recette vous reviendra environ à 7,50 € pour 4, soit moins de 2 euros l'assiette. De quoi se faire plaisir !

Dans une grande poêle, commencez par faire chauffer de l'huile d'olive et ajoutez l'ail préalablement émincé. Ajoutez les tomates coupées en deux, écrasez-en une partie avec une cuillère en bois. Au bout de 4 à 5 minutes, déglacez le tout avec le verre de vin blanc en remuant bien. Ajoutez ensuite les fleurs de câpres coupées en deux et remélangez.

Vient ensuite la cuisson des pâtes. Trois minutes avant la fin du temps de cuisson, égouttez-les et versez-les dans la sauce. Mélangez bien et secouez le tout de temps en temps pour bien lier la sauce. Et voilà, c'est prêt ! Vous pouvez servir les Pasta Come All Università et les saupoudrez de persil haché pour une touche de fraicheur. Bon appétit !

Il existe une multitude de ce genre de recettes économiques et rapides à faire. Parmi elles, on peut également citer les Bucatini à la sauce... au pain ! Pour les réaliser, il faut seulement avoir 400 g de bucatini (gros spaghettis creux),70 g de petits raisins secs blonds, 70 g de parmesan, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 100 g de mie de pain rassis. Le mélange de tous ces ingrédients crée un plat savoureux, parfait pour éviter de jeter le pain de la veille et se régaler.