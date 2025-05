Ce n'est ni la bière, ni le beurre - voici l'ingrédient secret qui rend les crêpes encore plus moelleuses

En rajoutant ce petit ingrédient qui ne coûte rien à votre pâte, vos crêpes seront encore meilleures. Succès garanti.

Les secrets pour réussir une pâte à crêpe se transmettent de génération en génération comme un trésor. Alors que certains misent tout sur la fleur d'oranger, d'autres comptent sur quelques gouttes de bière pour sublimer leur préparation. Fécule de maïs, beurre ou encore sel, la liste des ingrédients supposés sublimer les crêpes est très longue.

Mais il a depuis longtemps été prouvé que la plupart de ces ajouts est tout simplement inutile. Citons par exemple la bière qui, contrairement à la légende, ne fait pas lever la pâte comme on l'entend souvent. Il existe cependant bien un ingrédient qui, s'il est utilisé correctement, permet de rendre les crêpes encore plus légères et moelleuses. Présent dans toutes les cuisines et extrêmement bon marché, il peut être utilisé sans crainte, car il ne risque pas d'ajouter un goût étrange à vos crêpes.

"Dans sa pâte à crêpes, ma mère enlevait toujours un peu de lait", a raconté le chef français Cyril Lignac au micro de RTL. Par quoi la remplaçait-elle ? Par de l'eau, tout simplement ! "L'eau permet de détendre la pâte et de la rendre beaucoup plus légère", confirme-t-il. Une astuce de chef toute simple que tout le monde est capable d'appliquer à la maison. Le cuisinier et pâtissier, dont la popularité a explosé grâce à plusieurs émissions diffusées à la télévision et à la radio, n'a gardé aucun secret pour lui. Il a donné le ratio idéal entre l'eau et le lait qu'il utilise personnellement pour obtenir la crêpe parfaite : "Sur la proportion de lait, j'enlève à peu près 20 % que je remplace avec de l'eau", détaille le chef.

© Adobe Stock

S'il utilise 50 centilitres de lait, le chef français ajoute donc 20 cl d'eau. Cela rend ses crêpes moelleuses et encore meilleures que d'habitude. Mais le tour de main ne s'arrête pas là ! Cyril Lignac a aussi une astuce bien à lui pour éviter les grumeaux. Après avoir préparé son mélange d'eau et de lait, il verse progressivement cette mixture sur les œufs tout en remuant avec un fouet. Un jeu d'enfant !

Pour finir, le chef donne une dernière astuce bien connue des cuisiniers pour éviter que les crêpes ne sèchent trop vite. "Pour que vos crêpes restent bien moelleuses, empilez-les dans une assiette et recouvrez-les immédiatement avec un film alimentaire ou du papier aluminium". La vapeur sera emprisonnée à l'intérieur et les crêpes resteront moelleuses plus longtemps. Bon appétit !