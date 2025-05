Les concombres peuvent être sauvés par ce petit objet du quotidien - il les garde frais et croquants

S'ils ne sont pas conservés correctement, les concombres peuvent vite ramollir. Voici une astuce toute simple pour qu'ils gardent tout leur croquant.

Les concombres font incontestablement partie des aliments préférés des Français une fois les beaux jours revenus. Qu'ils soient servis seuls ou en salade, ils plaisent aux petits et aux grands grâce à leur goût et leur fraicheur. Pourtant, ces derniers deviennent mous et bien moins appétissants au bout de quelques heures seulement s'ils ne sont pas dégustés rapidement.

En réalité, ce problème ne se pose que pour celles et ceux qui ne connaissent pas la technique parfaite pour les garder croquants pendant plusieurs jours. C'est le professeur Chris Hassall, expert en conservation hygiénique des aliments, qui a partagé cette astuce avec l'édition britannique du Huffington Post. Selon lui, il suffit d'emballer les concombres avec un ustensile de cuisine bon marché pour faire toute la différence.

Il recommande d'abord de bien laver les concombres non coupés à l'eau froide, puis de les sécher avec du papier absorbant "pour éliminer les saletés persistantes". C'est à l'étape suivant que se fait toute la magie. Oubliez les boites en verre et autre Tupperware en plastique, l'expert conseille plutôt d'attraper une seconde serviette de papier absorbant et de l'enrouler correctement autour du concombre sec. "La serviette va éliminer l'excès d'humidité en surface du concombre", explique-t-il.

© 123 RF

Il ajoute également qu'il est toujours important de veiller à conserver les concombres, mais aussi les salades et les tomates, dans les tiroirs du réfrigérateur prévus spécialement pour cela. En effet, c'est la zone la plus humide du réfrigérateur. Cela peut sembler contradictoire avec l'explication donnée plus haut, mais il s'agit là d'une humidité beaucoup plus légère et contrôlée. La combinaison entre la serviette absorbante et la fraîcheur légère permet au concombre de ne pas être trop humide, ni desséché, et ainsi, d'être encore meilleur !

Si les concombres ont eu le temps de ramollir, mais qu'ils ne sont ni moisis, ni visqueux, il est encore temps de les utiliser ! On peut par exemple mélanger un demi concombre épluché, une pomme verte, le jus d'un demi citron avec un petit morceau de gingembre et 150 ml d'eau. Ce mélange frais et équilibré compose un smoothie détox parfait pour l'été. L'astuce du chef ? Ajouter 4 ou 5 feuilles de menthe fraîche !